社論》國民黨不好台灣不會好？

吳敦義宣誓就職國民黨主席，北京未依照慣例發賀電，國共關係由熱轉溫，吳敦義會修正出什麼路線，有待觀察。（資料照，記者廖振輝攝）

追討黨產，年金改革，中國國民黨與黨國附隨的頑抗，具體呈現了黨國之盤根錯節。尤其是，年金改革戰線，反年改游擊隊四處出擊、搖旗吶喊，不禁令人回想民進黨上次執政的紅衫軍。這次，陳抗動機多了一個現實的個人利益，但是意識形態也仍旗幟鮮明。

反年改團體，政黨傾向相當明顯，有些帶頭人物，甚至國家認同都已經投射到對岸了。這是一種外來者在本土政權取代外來政權之後的返祖現象。敵對台灣的北京，當然也會善加利用這種內應。不過，真正要在台灣的民主場域發揮政治作用，這些黨國餘緒仍須靠國民黨這個火車頭來拉動，其他的急統組織無能為力。這就隱含一個命題：台灣的國家正常化，有賴於國民黨的正常化，也就是成為忠誠於台灣的民主政黨，方能消釋國家正常化的反作用力。

二○○○年政黨輪替前後，李登輝前總統離開國民黨，未能在戰略上完成國民黨的正常化。於今回顧，誠屬令人遺憾的機會錯失。以黨國的龐大組織與動員能力乃至豐沛資源，特別是外來權貴的國家認同，任由黨國在民主時代繼續「以黨為國」，形成台灣的「國中之國」，結局就是二○○五連胡會揭開「國共制台」的序幕。而二○○八至二○一六，黨國復辟八年，幾乎把台灣主權與經濟命脈斷送深淵。

小英政府上任之後，推動轉型正義的總體改革工程，這是李扁所未能及的攻堅議程，因此面臨黨國的反撲。小英困境，只能用更大的改革力度來突破，只要心軟手軟，反撲便無有寧日。其實，從民主角度觀之，改革並非毀滅國民黨，而是加速國民黨浴火重生，徹底從黨國脫胎換骨，把總目標鎖定在二三五○萬人組成的共同體，從而有利於台灣走向正常國家。其第一步，當然是落實黨內民主接地氣。

國民黨尚未解脫歷史陰影，負面形象便如影隨形。從阿扁執政的反軍購，到小英執政的反前瞻，該黨從國會的大黨變小黨，但是不以台灣優先為念，彷彿是不變的守則。近年來， 社會上有「國民黨不倒台灣不會好」的口號，可見國人已難忍黨國惡習。如今，國民黨內的混亂，相映著黨國附隨的混亂，不知吳敦義要如何收拾舊山河。只不過，該黨仍然是而且在可見的將來依舊是有影響力的政黨，國人必須關心「國民黨不好台灣不會好」的弔詭。一個簡單的假設：如果民進黨執政失敗，國民黨又不好，擺在台灣人民眼前的還有什麼選擇？

二○○五以來的事態說明，國民黨的事不能完全視之為該黨的家務事。有識之士至少應將國民黨的正常化，當作一件要務來思考與促成，而不是任其內部路線鬥爭，成為台灣不可測的變數。吳敦義說，中國國民黨的黨名永遠不會變，絕對不會變成「台灣國民黨」。不過，國民黨的結構，台灣的環境，都在起變化，加上選舉的制約，未來的可能演變，言之過早。只是，台灣的內外處境特殊，我們還有多少時間等待它自我改革？「黨產歸零」成為未能實現的諾言，便是一例。於是，從外部促成該黨的正常化，國人宜當多加嚴肅思考。公民力量，在國民黨完全在野之後，也要自覺到另外一個任務：如何讓國民黨轉化為正面力量。

李扁馬蔡，一直都面對同樣的難題：兩岸無法國與國，台灣內部卻是國與國。吳敦義宣誓就職黨主席，北京未依照慣例發賀電，國共關係由熱轉溫，吳敦義會修正出什麼路線，有待觀察。但只要國民黨無法正常化，就會成為國家正常化的阻攔，至少那些還有黨國陰影的威權堡壘，軍警外交兩岸情治等部門，有人就會心存機會等待下一次政黨輪替，繼續其黨國未完成的事業，甚至在絕望之餘為敵所用反噬台灣。試想，以習近平思想來看，假使黨國幽靈仍在台灣上空徘徊，萬一再來一個「國共制台」政權，台灣還有什麼機會？