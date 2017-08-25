自由廣場》聯合多數改革少數

◎ 陳茂雄

軍公教的退休金原來是恩給制，由政府編列預算支付，但公營事業早就實施提撥制，也就是依照提撥率每月由薪資提撥一筆錢，投入基金，其中三分之二由政府支付，退休時就歸還退休者自提及公提的錢，加上基金的收益，就像一個水庫進水加上雨水等於出水，所以水庫的水位永遠保持平衡。一九九五年，軍公教的退休制度也由恩給制改為提撥制，除了一九九五年以後的年資沒有十八％優惠存款外，其他提撥的制度與公營事業一樣。

若是軍公教的退休與公營事業一樣是一次退，水庫的水位也會保持平衡；問題是，軍公教還有月退的制度，當時的政府推算退休時的平均年齡及退休者的平均壽命，再依據所得替代率，請了精算師算出每月的提撥率。只是後來大家都提早退休，壽命卻延長，造成基金收入減少，支出卻增加，就像水庫進水減少，出水卻增加，當然會乾枯。重要的是，政府沒有理由編預算來補貼基金，否則各種基金都要政府補貼，國家財政立刻希臘化。今日的政府，是在承擔昔日政府精算錯誤的惡果。

扁政府時代就發現水庫會乾枯，而最簡捷的方法就是增加提撥率，等同增加進水，只是現任的軍公教反對，他們認為，沒有理由增加他們提撥的錢讓已退休者享受，政府也沒有這種意願，因為增加提撥的錢，政府要負擔三分之二。最後只有在所得替代率動腦筋，扁政府時代因朝小野大，沒有能力修法，只有在十八％優惠存款動腦筋，事實上它不屬於基金，不影響水庫的水位。

聯合多數人改革少數特權才會成功，全面改革必定失敗。新政府上台前，筆者向即將上任的蔡總統建議，應聯合佔多數的基層來改革高層，所以訂定一個天花板，任何人的退休金不得超過天花板，天花板底下的不要動，而以基金的盈虧來計算天花板的高低，如此就可維持水庫的水位。可是新政府訂定一個假天花板，因為依照不同身分，有不同高度的天花板，做了等於沒做。新政府訂定了地板，地板以上者都是改革的對象，也等於全面改革，反撲的力量才會那麼大。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）