自由廣場》饒了原民前瞻預算吧

◎ 趙俊雄

最近原住民在體育運動上的表現，從U12世界盃少棒賽最佳投手趙佳誠，亞洲田徑錦標賽二○○公尺金牌楊俊瀚，到正在進行的世界大學運動會舉重金牌得主郭婞淳、洪萬庭，跆拳道品勢金牌得主蘇佳恩，滑輪溜冰接力金牌選手宋青陽，得牌的幾位原住民選手，以及表現不俗的籃球、排球、棒球許多原住民球員，著實讓台灣在世界體壇發光發熱，我們也感受到台灣一體的團結氣氛。

原民人口僅佔二％，對於原民子弟的表現，筆者感到無比驕傲，期許他們在多元發展的世界舞台上，可以把體育當成主要發展的藍海，以天生的優良體能，經過淬鍊後，成為與外界競爭的核心能力，並自外於「萬般皆下品，惟有讀書高」的醬缸文化，讓台灣不僅是電子產業代工大國，未來也會是以原住民為首的體育大國。

所以要思考，是什麼因素讓原民小孩能創造如此優秀的體育表現，筆者認為，是原民文化中刻苦耐勞、堅毅不拔、誠實負責的傳統精神。因此，要讓他們在部落的土地上成長感受優質文化精髓以建立信心，以自然生態孕育之樂觀性格教以面對成敗，藉由高山峻嶺激發其體能秉賦以超越巔峰，綜合上述而精煉出其特有的能耐，投入發展正夯的體育運動，才能不斷成功。因此，原民若要以體育為策略發展方向，其最佳「前瞻」做法，反而是保有其「原有生態」。

本次近兆的前瞻計畫裡，編列了非常小比例的預算，用於原民部落景觀、文化維護、產經發展、長照醫療，其看似與前瞻風馬牛不相及，也與體育無關，然而不謀而合地正可用於維護前述引申的「原有」。然而，國民黨平地立委卻以計畫內容不符外在定義的「前瞻」為由，提案將第一期編列的一千多億中原住民少少可憐的預算七億五千萬元（不到千分之七）全數刪除。我們不懂理由為何，然而，不明就裡就整筆刪除，也凸顯國民黨對原民的粗暴，癱軟了此刻正在為台灣繼續發光的原民選手的熱情和努力。

希望國民黨立委諸公，尤其是原民籍委員，共同思考原民前瞻，也饒了原住民吧！

（作者為中正大學企管系博士生）