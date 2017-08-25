自由廣場》凝聚「國民共識」 走出執政困境

◎ 林正二

國民黨第二十屆全代會後，習近平並未循往例以總書記名義祝賀吳敦義就任黨主席，因吳仍在「九二共識」中強調兩岸應各自表述一中；而中共卻因新黨發表「一中同表」，祝賀該黨黨慶。此外，最近中共黨營媒體新華社等表示，今後在新聞用語中，將不提「一中各表」及「中華民國」；中共國家主席習近平最近亦提出「六個不允許」，顯示對台政策轉趨強硬，以統一為目標。

從上述種種跡象顯示，中國已緊縮兩岸政策，連國民黨在台灣講「一中各表」也不默許，未來將強調「一中」，以統一台灣為對台政策。因此，台灣的兩岸問題應只剩抗拒中國的統一以維持現狀，沒有其他模糊空間。

其實，細查朝野兩岸政策，雖然因為歷史情結，國民黨的政策比較靠向中國，民進黨則與中國保持安全距離，惟朝野的支持者都想維持自由民主生活，均有不想被中國統一之共識，這是台灣因應中國最重要的團結籌碼。既然中國已表明並加緊其一中統台策略，朝野就應秉持維持台灣主權獨立之原則，從減少雙方差異、擴大共同面著手，找出雙方政策的最大公約數，而後在「民主共存」及「團結共生」原則下存異求同，以獲致「維持現狀」的兩岸政策共識，團結抗拒中國的統一。

蔡總統執政一年多後，民調直直落，固然是因蔡在政策優先順序及整合、執行上有些問題，但主要還是朝野兩岸政策與國家認同有異，以致政黨惡鬥、社會裂解，政策無法推動所導致。小英總統執政以來，以轉型正義等為主軸，固然它是台灣轉變為民主社會必須處理的問題，但長遠而言，國家認同意識的建構、政黨的良性競爭，才是台灣走出困境、長治久安的重要基礎工作。

因此，小英總統如能把握情勢，展現強大的整合力，跟國民黨在存異求同原則下凝聚兩岸政策共識，團結因應中國，在朝野兩岸政策與國家認同意識趨於雷同後，因要壯大台灣方能力抗中國的統一，朝野將有機會從惡鬥轉變為良性競爭，國民黨將比較不會激烈地全面杯葛民進黨政府的政策，而有助於國家的治理，小英因此將較有機會走出執政困境，帶領台灣往前邁進。

（作者為退休駐美人員）