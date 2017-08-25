自由廣場》李智凱陳由豪對照組

◎ 陳啟濃

同一天的兩則新聞：翻滾男孩李智凱，獲得世大運體操鞍馬金牌；經濟犯陳由豪，在中共支持下，於菲律賓砸下十一兆元，建立經濟特區。

陳由豪出生於一九四○年，在黨國體制下發跡，靠的是講求特權人脈的金權政治。在阿扁執政後成為經濟犯，潛逃中國，卻成為中共的座上賓。中國利用陳由豪以往的金權政治經驗，另方面因為他具有台灣人的身分，成為統戰的樣板人物。

李智凱是八年級生，在解嚴後出生，生長於台灣社會力蓬勃發展的年代，這是人人可以追夢、自由競爭，而且講求法治，不容輕易貪贓枉法，需要靠自己實力發揮自己的才能。

陳由豪和李智凱的發展過程，恰好顯示出台灣從黨國金權政治走向民主開放國家，需要不同的特質與努力的轉變。

陳由豪的人生經驗，金錢才是一切，而且可以用錢滾錢，法治只是空談，關係能解決所有問題，運用特權打通關。遇到陳水扁執政，是陳由豪的致命傷，如果民進黨沒有執政，他可能還能繼續在台灣作威作福，運用關係掌握經濟特權，無須逃亡中國。

李智凱屬於苦練型選手，每星期六天，每天練六小時，據他的體育班導師提起，練習過程非常辛苦，但很少聽到他埋怨。李智凱反映出台灣人的精神，願意面對困難，刻苦耐勞。

這次世大運台灣選手的表現，激起國人更大的台灣夢的信心。台灣夢是勇敢面對，務實努力的追夢過程。而陳由豪往昔在台灣不堪的行徑，世界經濟犯的身分，藉由中共野蠻護航，再度將中國欲透過「一帶一路」扮演世界經濟領袖的幻想，完全戳破，讓世界更看清中國金權政治的本質。

（作者為水里國中校長）