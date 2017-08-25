自由廣場》運動第一 獎牌其次

◎ 胡志宏

二○一七台北世大運自八月十九日開幕至今，不但提早達成體育署設定的獎牌目標，也創下台灣歷年參賽最好成績，不僅奪牌選手的英雄故事被媒體大肆報導，各項團體賽如籃球、排球也表現得令人激賞，打出一場場的好球，幾乎每位球員都開心地表示，「回家比賽」感覺真好。

八月二十三日台灣對韓國的棒球賽，是所有世大運賽事中，最早完售的預賽場次，現場保留票也讓球迷在前一天晚上就開始排隊，可見這場球賽受重視的程度，所有球迷都希望台灣隊能成功抗韓、晉級決賽，只可惜因臨場表現不佳，結果事與願違，不但被球迷罵翻，連名嘴、主播、專家及部份媒體都發表言論指責，雖然是「愛之深，責之切」，但以辱罵甚至是情緒性的發言，恐怕也無法解決什麼問題，試問，誰不想贏球？

在台灣，不管各項運動，從學生時代的養成開始，大都以「戰績取勝」考量，忽略了品格、課業甚至紀律。運動員雖經過一次又一次的苦練，才站上競技場與各國選手一較長短，但有時也會因為太在乎「成績」，而有患得患失的表現；表現好時，「台灣之光」的光環隨之而來，表現不好時，酸民鋪天蓋地謾罵也毫不留情，可想見運動員的心理壓力有多大，有時並非技不如人。

對於長期流汗辛苦訓練的運動員來說，沒有人想要這樣的結果，相信此時，台灣棒球隊選手恐怕是最難過、也最難熬的一群人，既然贏韓國進入決賽奪金的目標已無法達成，那就不如好好享受這個賽會，暫時忘掉壓力，開心打球和各國選手交流，其他項目的選手也是一樣，好好地享受每一場比賽吧！而去現場加油的民眾，也別太在乎比賽結果，好好地幫選手加油吶喊，讓他們享受家的溫暖。

運動是一輩子的事，沒有政府的長期計畫支持，沒有紀律的個人及團隊，是無法有長久好表現的；運動要超越勝負，不能只有輸贏，更要從教育做起，值得體育主管機關深思。

（作者為中正大學企業管理系博士班）