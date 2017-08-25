自由廣場》從福衛5號看台灣太空產業

◎ 劉說安

台灣福衛五號於今日發射升空，本人從事衛星遙測、活躍於國際宇宙航行領域多年，除了於我國衛星發射之際，與國人一樣懷著喜悅的心情外，也不時思考國家太空計畫發展。

從台灣第一期福衛三號於二○○六年升空到福衛五號順利發射的今年，已間隔十一年了，相較於重視太空計畫發展的國際社會，遑論國防航太為政府規劃五大產業之一，我國太空計畫的進展腳步慢了些！有鑑於第三期太空科技發展計畫刻正審議、福衛五號剛升空之際，對於我國太空計畫發展特別提出四項建言，激勵投入國家太空計畫者的士氣，讓攸關民生應用、國防航太、社經效益的太空計畫，發展步伐能更快、更踏實且更順暢，也能帶動相關航太產業的發展。

第一，擬定國家太空法：太空法是規範人類從事太空活動系列國際法，為世界各國所接受具有強制性的國際法規。我國於一九九一年開始推動太空計畫，一九九九年發射第一顆人造衛星（福衛一號），雖已成為從事太空活動的一個國家，迄今卻未制定國家太空法。太空法的制定，不僅揭示我國為世界公民、接受國際從事太空活動規範的公約，也宣示我國太空的基本政策及給予太空決策與組織的法律定位，實為我國發展太空計畫不可或缺的根據。

第二，導入技術就緒指數（Technology Readiness Level, TRL）：TRL是一種系統性衡量技術發展成熟度的指標，即在應用相關技術前，先行系統性地衡量各項技術的成熟度。TRL之概念首先記載於一九九八年之國際宇航聯合會（IAF）文件，隨後實現於世界各國太空總署太空計畫，包括美國、歐盟、日本、韓國等，也廣受各國政府或科技單位的青睞，如美國聯邦政府的機構及國際性公司，甚至台灣的中科院、工研院、原能會及部分國家型科技計畫也相繼採用此方法，我國立法院更於去年決議通過經濟部法人科技專案導入TRL評估制度。因此導入TRL評估制度，踏實按部就班往前推進：建立階段性技術發展架構、判定各階段重要關鍵技術元素、檢核各項元素技術成熟度並給予評量至技術成熟方案之推動，以實現我國的太空計畫。

第三，響應歐盟太空4.0倡議：歐盟太空總署依據部長級會議之決議，於今年正式提出太空4.0倡議。太空4.0有別於過去三個太空世代，全世界體認到，從事太空活動原為政府專屬，已轉入多元化組織單位參與的局面，且其數量急速增加，包括私人公司、學術界、產業界和公民參與，以及數位化與全球互動。因此，必須透過充分結合社會和經濟才能具有全球競爭力，才能永續發展太空事業。歐盟倡議太空4.0，猶如德國倡議工業4.0，而後者於二○一一年首次提議後，至今僅七年，已廣泛受到世界各國之響應，包括我國。至於前者，正值我國推動第三期太空科技發展長程計畫，豈能不慎重正視之？

第四，善用台灣在地優勢：當前太空事業已來到一個劃世代的關鍵時刻，計畫從傳統轉換到現代衛星，前者發展規劃時程長、高單價、體積大與高耗能的大衛星；後者發展規劃時程短、低單價、體積小與低耗能的微／小衛星。此一世代轉換，無疑是為極具高科技產業優勢的台灣量身訂做，畢竟台灣不僅具有資訊、半導體產業為主的優勢高科技能力，更已長期累積優越的製造經驗與能力，能夠以高效率低成本的製造技術，配合微／小衛星製作進行彈性生產，並形成產業需求之快速量產。

我國太空計畫若能有法規制度依循，有系統技術規範評估，有宏觀國際視野推進，得以鏈結在地優勢發展太空產業，再加上政府積極太空產業政策之輔助，台灣太空產業國際競爭力勢必將提升，我國進入全球太空產業供應鏈也是指日可待。

（作者為國際宇宙航行科學院院士、俄羅斯聯邦工程科學院外籍院士）