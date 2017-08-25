社論》小英說不出的三個字

世大運開幕式，反年改團體陳抗，阻礙各國運動員入場，把世大運從低潮帶向高潮。柯文哲一句「王八蛋」，又把高潮帶向更高潮。「王八蛋」，痛斥反年改團體，說出很多人的內心話，幾個字短短幾天博得五十萬左右按讚，民意所向，可見一斑。但也有人批評柯文哲，沒有事先做好維安，現場危機處理失當，自己也是「王八蛋」。此一批評不無道理，但民意多數倒向柯文哲，顯示問題有其複雜性。即使北市府的維安疏漏釀成鬧場，卻靠三字訣扭轉風向，可見社會大眾劃的重點也不一樣。

簡單說，反年改陳抗的對象，原本是參加世大運開幕式的小英總統，不是主辦單位柯文哲。柯文哲會站在第一線回應，那是因為反年改來鬧他的場。然而，即使開幕式出現失控事態，反年改陳抗的對象，仍是推動年金改革的小英總統，並非柯文哲。當時現場，小英也有因應措施，但是那是檯面下的折衝與部署，外人無從得知。從小英到柯文哲，外界注意的焦點集中在「王八蛋」風波，而「王八蛋」的正負評價，卻只跟柯文哲有關，與小英無關。也許，從某個角度來看，小英的羽毛沒有受傷害，但從另一個角度來看，小英沒有因此得分，其實是一種折損。

年金改革，獲得社會大眾支持。二○一六大選，民進黨完全執政，包括退休軍公教都心裡有數，年金改革勢在必行。然而，小英政府的年金改革策略，竟然迷信所謂的社會對話，主其事的學官「以會養會」，結果造就了反年改的風頭人物，從而帶動反年改的風潮。那些退休軍公教，基於個人既得利益，以及政治意識形態，頑抗除弊興利的年金改革，戰線拉長之後，連現職軍公教都受感染。如今，長官影響部屬，學長影響學弟，儼然成了退休軍警與在職軍警不可說的默契。世大運開幕式，大批警力竟然無法控制幾百個人的陳抗場面，形同「不知為誰而戰、不知為何而戰」的翻版。

世大運開幕式的反年改陳抗，柯文哲的「王八蛋」反射動作，成為正反雙方的焦點，而反年改的真正對象小英，彷彿置身事外。也許，小英幕僚會覺得喘一口氣，但也要注意到如此一來，可能會在年金改革與反年改的政治角力，吃了虧卻占不到便宜。也就是，反年改的萬箭穿心都指向小英，但是反年改暴力化引起的社會反感，能量卻被柯文哲吸收了。反年改游擊戰，乃是少數的頑抗。一年多來，小英政府對反年改暴力化略顯軟弱，缺乏理直氣壯與嚴格執法。在改革方面，小英的民調低迷，固然有來自反改革者的糾纏，但支持改革者對改革力度的不滿，恐怕才是主要的拉低因素。

於是世大運開幕式之後，終於出現了遲來的劇碼：小英政府強調要究責，強力執法，追查滋事者；但，柯文哲這位年金改革的局外人，不論是否主場遭鬧場的有感而發，卻把社會上對反年改無理取鬧的憤怒，直截了當三個字一吐為快。此舉，柯文哲有沒有事先計算，吾人不得而知，但小英無法借力使力之處，卻被柯文哲草船借箭，形成十分有趣的政治現象。台北市主辦世大運，原本因為柯文哲的操作，籌碼放在中國的不杯葛，兩岸一家親、床頭吵床尾和，頗受責難。不料，反年改陳抗大鬧世大運開幕式，激起了大家對這批人鬧過頭的同仇敵愾，頓時提高了國人的關心程度。

年金改革，理所當然，國民兩黨皆應順應主流民意，儘速讓反年改鬧劇落幕，避免少數人夾雜意識形態與私人利益，將反年改陳抗操作成仇恨團體，反社會、反國家、反世代正義，貽害更大。柯文哲快人快語、誤打誤撞，反擊國民兩黨都投鼠忌器的反年改陳抗，平衡了自己先前的曖昧傾向，有利於重返台灣政治光譜的中間扇面。這說明了什麼？這說明了，向來的藍綠思維、政治身段，有時候真的缺乏政治現場的介入能力！至於，在國內與兩岸的「複合式僵局」下，柯文哲能否走出自己的路線，那又是另一個層面的問題了。