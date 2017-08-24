自由廣場》從「三民鄉」談台灣正名

◎ 陳嘉霖

世界大學運動會，再度掀起台灣正名的話題，近日來公民團體舉辦的台灣正名運動也有亮眼的表現。不過在泛獨派之中，對台灣正名有著兩種不同觀點，其中一方認為，台灣需要的是徹底的獨立建國，而正名運動僅只是將中華民國換成台灣，很容易落入「換湯不換藥」的陷阱。本文認為，這樣的觀點只看到表層，應把國家正名運動置入整個社會文化的「解構再建構」的脈絡之中，才能有比較完整的認識。

正名，是拒絕被命名，而後找回主體性的過程，正名從來都不只是換個名稱。殖民者透過命名，解構被殖民者的社會，然後重新建構為有利於殖民者政治權力的社會結構。台灣過去百年來就經歷這樣的歷程，尤其是中華民國政權來到台灣之後，摧毀台灣的多元社會結構與族群認同，建立單一的中華民族想像，打造虛假的中國認同情節。今天的各種正名運動，包含族群、土地及國家正名等，就是要擺脫中華民族框架，恢復台灣原有的多元認同結構。

「命名」成為殖民者對於意識形態的控制和同化政策的工具，典型的例子比如現在的那瑪夏區，早年被中華民國政府命名為「三民鄉」，其中三個村分別為「民族」、「民權」與「民生」村。二○○七年才根據當地傳說中的人物「那瑪夏」（音譯）為鄉名，而三個村也分別正名為南沙魯、瑪雅、達卡努瓦。

類似那瑪夏鄉的正名運動，絕不只是改個名稱而已，正名的內涵包含對於祖先軌跡的追尋、歷史記憶、人與土地依附關係的建立等等，微觀層面也包含個人內在的心理秩序與倫理價值，根本上是找尋「我是誰」以及「我們是誰」的文化工作。這樣的正名運動，不論是在哪個族群的社群，過去廿年來都有許多的例子。

綜上，台灣正名運動是一項「基進的（radical ）」正名運動，是從根本社會結構的顛覆做起，扎根地方認同與族群認同，最後國家認同的水到渠成。從在地正名到國家正名，不同的公民力量正逐漸展現，這是社會文化解構再建構的歷程，都是解構殖民社會的一環。不僅可相互呼應，待上、下政治網絡接軌的一天到來，更是台灣追求自主性的最重要力量，也是國家正常化或是獨立建國的土壤。

（作者為台聯政策部主任、台灣正名行動小組成員）