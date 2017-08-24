自由廣場》「中華民國」的國民叫什麼人？

◎ 張國財

美國（America）的國民叫美國人（American），加拿大（Canada）的國民叫加拿大人（Canadian），日本（Japan）的國民叫日本人（Japanese），德國（Germany）的國民叫德國人（German），丹麥（Denmark）的國民叫丹麥人（Danish），中國（China）的國民叫中國人（Chinese），西班牙（Spain）的國民叫西班牙人（Spanish, Spaniard），義大利（Italy）的國民叫義大利人（Italian），俄國（Russia）的國民叫俄國人（Russian），再清楚不過了，想搞混都很難吧？

那麼，請問：中華民國（Republic of China）的國民叫什麼人？全球七十五億人（包括住在台灣的二三○○萬人），想搞懂勢必很難吧？

首先，中華民國的領土範圍就說不清楚、講不明白了！有人認為只含台灣不含中國、有人主張含台灣也含中國，有人更誇張地堅稱含台灣含中國還含在聯合國登記有案的蒙古人民共和國，有人則直指中華民國根本早已是個壽終正寢的幽靈國度，哪來的領土？中華民國這塊招牌的荒謬，讓人聽了當然會一愣一愣的吧？

其次，就算中華民國今天還存在好了，但因為Republic of China畢竟不是People’s Republic of China（中華人民共和國），把中華民國的國民叫中國人（Chinese），當然讓國際人士看不懂！若要跟國際人士解釋PROC跟ROC的不同，保證讓人一個頭兩個大！

中華民國的國民叫台灣人？硬把英文相差十萬八千里的Republic of China跟Taiwanese扯成一團，外國人還是不懂，絕對又是一個頭兩個大！

對國際社會而言，台灣（Taiwan）的國民叫台灣人（Taiwanese），才清楚明白！想搞混，都很難吧！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）