自由廣場》黨才是企業老大

從華爾街日報看見中資外逃主因

◎ 鍾國元

近期，中港兩地的金融市場有巨大的變化。中國國務院國有資產監督管理委員會指出，中國已有一百家大型國企正式修改公司章程，強調「黨」的重要性。《華爾街日報》報導，自從去年起，至少有卅家香港上巿公司擬增設黨委，明文規定董事會如遇重大決定，需先聽取公司黨委意見，且其市值占港股市值達三分之一。這造成什麼影響？

萬達集團被中國金融監管單位嚴格徹查是否涉及資本外流，且傳言中國國企銀行已被下令停止融資萬達的六項海外投資。以上跡象顯示出，共產黨收緊對大型企業的控制，宣示黨才是企業的老大；黨不給你的，你不能要！

另一方面，今年七月底，香港富豪李嘉誠又出售香港資產並加碼投資歐洲，李嘉誠在海外的投資並非以房地產為主，而將資金投資在電力、燃氣、供水、港口、鐵路等公用事業。早在四年前，長江和記及長江實業集團就已趁著房地產當時的漲勢，出脫許多在香港及中國一線城市的房地產，近期的財報更顯示，其集團的獲利結構中，有高達六成來自歐洲，僅一成多來自中國。綜觀這兩個例子，聰明的熱錢懂得及早移動，在共產黨尚未察覺以前，跨越「資本管制長城」，奔向自由的經商環境，並獲得豐碩的果實。

鴻海在美國設廠了、香港的巨富早已知道要轉移陣地了，那些飽受「五險一金」、「工資連漲」、「頻繁查稅」折騰的台商們，有沒有考慮到自由的經商環境投資呢？

（作者為金融機構研究員，桃園市民）

偽造公印 中國當紅產業

◎ 劉振乾

八月一日中國《法制日報》大幅刊登「偽造公印」已成為最夯的產業。你只要花上幾十元代價，就可在中國全國各地的專業店裡取得從中央政府到大學、醫院以及上市企業的公印。如果是地方政府的公印，行情價是卅元人民幣。

今年六月，在呼和浩特市，警察突擊搜索偽造公印與公文書的專業店，當場查獲偽造中的公印四三○顆與公文書四二○份。二○一六年十二月，漢中市的警察也在專業店裡查獲包含中央政府在內的一千顆的公印，還有兩套偽造專業設備。

歹徒的使用目的相當複雜，單是從今年七月的新聞報導裡就有下述數端。偽造公證部門的公印從銀行以無擔保騙取十四億元融資的一名無業男子、藥品企業偽造負責藥品認可的政府機關的公印，銷售過期的藥品、還有最容易想到的，大學的教師與職員勾結，偽造大學的公印，量產「畢業證書」圖利。

更離譜的是連一般民眾都插足其間。有一名哈爾濱市某醫學院四年級的陳同學，由於大學規定必須在一家醫院實習，取得「實習完畢證明書」才能畢業，但是這個仁兄忙於找頭路，沒有時間去醫院實習。他花了十元人民幣弄到某醫院的公印，蓋在用自己的電腦製作的「證明書」上，就大功告成。

《法制日報》所舉陳同學的例子，可算是「小確幸」而已。但也反映出這種犯罪已經生根於中國日常生活之中。有這種廣大需求才能支撐如此猖狂的產業。「上有政策下有對策」，可是讓中國社會彼此間的信賴感一點一滴的流失，危害之大不言而喻。

（作者為退休工程師，台北市民）