自由廣場》國小校長談「玉山計畫」

◎ 鄭志隆

教育部日前提出「玉山計畫」，擬年花五十六億元，包括投入卅億元延攬和留任一千個玉山學者，年花廿億元讓大學拔尖加薪，並增加每個正教授學術研究加給五四四五元、計投入六億元等，該計畫一期三年，預計明年元旦上路，但引發年輕學者連署及高教工會、全國教師總工會等團體的反對。反對的理由是玉山計畫「用錢買人」，反對分配資源在既得利益教授身上，並呼籲應利用這筆經費增聘擁有博士學位的年輕教授。雖說是高等教育在內訌，但聽在我們國民教育人員的耳裡，有種吃著「粗茶淡飯」的草民，看著貴富爭搶「滿漢全席」之戲劇的感覺。

大學聯招考招新方案一提出，立刻就有大學為爭菁英學生而反對。請問有哪所大學標榜學生「九分入學、一百分畢業」？國外的大學能以社會歷練及實務經驗經審查後獲得學分，台灣的大學卻拒絕只有國中學歷的世界麵包冠軍吳寶春就讀。台灣的大學真是太高尚了，水準太高了！非有一定的求學經歷與學術血統不得其門而入，幸好，新加坡國立大學接受了，而吳師傅也畢業拿到學位了。請問，國內有幾所大學的國際排名勝過新加坡國立大學？五年五百億花完了，有提升高等教育什麼？現在的「玉山計畫」，最後無論是花錢攬專才或平分給庸才，請問政府的遠景目標何在？會不會淪為散財阿舍？頂尖專家學者只在乎金錢嗎？台灣的高等教育環境能榮耀吸引人嗎？

福澤諭吉說：「學者豆腐店」，意思是學者的貢獻和豆腐店差不多而已。國家的發展需要人才，而人才的養成除了高等教育機構的學者之外，也需要各行各業的在職專家。台灣社會研究學會理事長王增勇先生說，以國際比較來看，台灣教授的收入是一般人均的二．三七倍，並不輸美英德。「沒錢萬萬不能」，但「錢非萬能」，如果學者專家只是「君子愛財，取之在爭」，那就符應了福澤諭吉之言了。

抗議團體高舉「還我高教基礎建設，停止施放高空煙火！」「地基流失，何來玉山？」個人舉雙手雙腳贊成，但高教的基礎在國教，煙火不能只放高空（高教）；而高等教育玉山的地基是在高國中小啊！期盼國民及學前教育署也能積極提出屬於國教的「阿里山」或「大武山」計畫。

（作者現任屏東縣大潭國小校長）