社論》打開綁住台灣的兩道結

當前的台灣處於一個混亂的年代，也是充滿希望的年代。一年多來，陳抗、意外事件頻傳，一次比一次激進，為了所謂的理念、信仰，抗爭毫不妥協，有人基於統派意識形態，意圖衝進總統府行凶；又一次比一次私利重於公益，像是極少數反年改團體基於個人利益，不顧國家顏面，阻擋世大運選手進場。然而，亂、鬥到了極致，卻又意外激起了團結意識，藍綠難得一致譴責暴力行為，台灣在失序混亂中展現強韌的生命力。

暴徒攻擊總統府，雖是孤狼式行為，卻是使用所謂南京大屠殺武士刀，並且預寫一份宣揚中國強盛與統一的遺書，因此不可否認的，它並非偶然或意外事件，而是中國對台大幅滲透後引發的後遺症。它已經是恐怖行動的層次，是台灣國安未曾遭逢的另類挑戰，凸顯中國對台灣的威脅已經由外部延伸到內部，由政治、經濟、軍事而伸展到滋擾與恐攻。事實上，二十多年來台灣以中國為生產基地，將製造業遷移到中國，即已種下惡果，不但導致台灣產業空洞化、勞工所得倒退，中產階級不斷消蝕，社會結構也脆弱不堪，兩岸實力消長更形成大逆轉。經濟是社會的基礎架構，當台灣與中國的經濟關係形成依賴模式時，無法避免的，台灣就變成了對方的人質。

如此的依賴型態，不僅反映在經濟與產業的從屬關係，更籠罩各種層面，包括政治、文化，甚至影視產業，都因為中國市場取向的利益結構，建立了一種類似警總的自我審查機制。而在一些關切台灣利益與國家認同的運動中，例如太陽花學運時表態支持的本土藝人，其實表達的只是質樸的台灣意識，無關乎兩岸的政治對抗，卻也淪為兩岸經濟依賴關係下的犧牲者，無力對抗整個體制加諸的無形壓迫。近年來，這種不正常的傾斜愈發嚴重，而中國更以此作為對台施壓的籌碼，在小英政府上台後，展開了全面的打壓，限縮觀光客與兩岸交流。由此觀之，兩岸現階段的對抗，表面上係關於是否承認九二共識的爭論，實際則是對兩岸經貿關係的調整與測試，如果小英能夠有效對抗中國的施壓，並且成功扶植本土產業，一旦多元市場取向代替中國市場的唯一選項，將是兩岸依賴型經濟模式的翻轉，此種獨立自主的效應也會延伸到各個社會領域，摧毀隱身背後的小警總。

其實，台灣除了面對中國龐大的外部壓力外，這些年處理內部事務亦缺乏魄力與決心。我們雖然不期待台灣出現菲律賓杜特蒂總統那樣的狂人，但是在法治的範圍內，政府往往缺乏應有作為，讓陳抗事件的暴力不斷升級。例如暴徒持武士刀意圖闖入總統府，憲兵並未適時開槍制止，還與之搏鬥，坦白說，這叫愚勇不叫英勇。另外，數千名警力未能驅離少數反年改群眾，到底是特定人士的縱容或僅是一時疏忽？同樣令人匪夷所思。甚至在日前發生的情殺事件中，我們也看到了警方與持刀歹徒僵持場面。或許警方想靠道德勸說歹徒自動棄械投降，卻忘了被害人已身中多刀倒在血泊中，分分秒秒都是生死關鍵，警方不能及時開槍，制止歹徒，爭取時間，被害人送醫後不治，難道不是缺乏執行公權力魄力造成的遺憾？

台灣近年面對兩道大難關：一是兩岸經貿關係的傾斜與依賴，使台灣幾乎成了中國的人質；一是公權力不彰，導致少數人可以挾持多數人，社會進步之路佈滿了路障。若解不開這兩道結，台灣將會向下沉淪。幸而，目前似乎開始出現轉折，世大運事件，《德國之聲》盛讚台灣人正「異常自信」，亟欲展現出擁有舉辦大型賽事的實力，「台灣民族的自豪感正前所未有地高漲。」另一道結的打開，則有賴執政者展現魄力，徹底執行公權力，而不是躲在人權與正義的旗幟下無所作為。只有政府挺身而出，保護絕大多數人，台灣才會走上光明大道。