自由廣場》曼德拉一句話 談國民黨海量提案

用愛心、克制與寬宏 做民主進步的典範

◎ 陳東雄

立法院國民黨團提出逾萬提案，企圖杯葛前瞻基礎建設計畫第一期特別預算，並表示是發揮監督力量，朝野協商時若是不答應而審不完「是他家的事」，更強調提案絕非執政黨所抹黑之「垃圾提案」；國民黨的海量提案其實並不讓人意外，反倒是執政黨該以什麼樣的高度與格局來回應在野黨與人民，才是值得我們後續觀察與期待的。

近年台灣的政治，朝野對待彼此的態度愈來愈像以色列人與巴勒斯坦人，總是從最惡劣的地方思考對方、評論對方，不僅立法院永無寧日、國家的進步與發展也停滯不前，政府施政的思考角度讓人質疑，政黨功能的發揮取向也不明就裡，另有他心，樸實的百姓們到底如何搞懂難知的台灣政治，又到底有誰才是真正為百姓做事？或給台灣的未來定一個明確的方向；台灣政治的對立，甚至操弄族群間的自我隔離，絕不符合民主進步的價值，佔有多數國會且為執政黨的政府，該拿出國家領導者應有的高度與格局，做為民主進步的典範。

與台灣百姓最直接面對的生活，如一例一休、斷電危機、逢雨必淹、年金及司法改革、兩岸發展影響觀光等等問題，百姓痛苦指數未減反增，在政府看來的小事，從市井小民的眼裡看去絕對都是大事，百姓選出政治人物，期待他們以專業與能力為人民服務，這是百姓對政府的託付，這是「信任」，一個政府若失去人民的信任，就一無所有了。

天鴿颱風雖然擦邊而過，但多年以來，從馬政府到蔡政府，屏東沿海地區民眾因為淹怕了，漏夜把車開上高架橋，有一位西藥房老闆說：「要靠政府、百分之百是嘸可能的代誌。」人民已是如此看待我們的政府，政府及政黨間還要以政黨惡鬥、政治角力為競爭主軸嗎？自私的思維終究無益於國家發展，南非前總統曼德拉說：「我們必須用愛心、克制與寬宏，令他們（指反對者）感到訝異。」

（作者為備役上校，台南市民）