自由廣場》李先生，話不要只講一半

◎ 劉瑩

反年改團體阻撓世大運，全台憤怒。但反年改領袖李來希卻說，全世界各國重要會議或國際賽事，在會場外抗議示威是稀鬆平常的事，他還舉例，一九九九年及二○○五年在西雅圖及香港舉行的ＷＴＯ部長級會議、去年里約奧運，甚至今年德國舉辦的二十國集團（G20）高峰會，都有抗議示威的活動發生。

可是，李先生，說話不要只說標題，ＷＴＯ部長級會議被抗議是家常便飯，但是，抗議的人是誰？是因為加入ＷＴＯ飯碗不保的農民、勞工啊！因為ＷＴＯ，也就是世界貿易組織，篤信自由市場，向企業家傾斜，要求撤除關稅障礙，導致大量廉價國外產品湧入國內，農夫等最弱勢勞工頓時生計不保。二十國集團高峰會場外的抗議人群也類似，是在抗議環保、農業、消費者權益等等跟高峰會相關的議題。

到ＷＴＯ的場子抗議ＷＴＯ的政策，可說是冤有頭債有主，沒走錯地方。可是，請問一下，世大運的委員會，是什麼措施妨礙了你們這些退休老人的權益呢？台灣年金改革是世大運越洋發動的嗎？

至於里約奧運，場外三千名抗議群眾，主要是不滿巴西政府在經濟最危機時刻，仍出手闊綽舉辦奧運，換言之，他們本就是反對奧運。而這種反對有沒有道理呢？根據巴西民調公司的調查，有一半的巴西人反對負債累累的政府砸大錢舉辦奧運。抗議人群中更有許多是當地貧民窟的居民，他們因為配合奧運的舉行，從破爛的棲身所中被政府強制驅離。這些人抗議的主體，正是奧運的舉辦，當然會在奧運場外抗議。

那麼，我們要問反年改這些人，你們動作如此激烈，煙霧罐高音笛齊飛，阻擋開幕式，到底是為了哪樁？表現溫和許多的獨派團體，至少還可說是為了台灣隊伍在世大運被矮化的名稱跟旗幟，可是你們，到底世大運是怎麼嚴重得罪你們了？難道是為了選手都是小鮮肉，嚴重「歧視」老年人嗎？

（作者為醫師，台北市民）