自由廣場》世大運閉幕應出動軍隊

◎ 范姜提昂

世大運閉幕典禮應該出動軍隊，有四大理由。

第一、奧運有前例。依據ＢＢＣ中文網報導，二○一二年倫敦奧運，英軍為了保衛奧運安全，總共動用一萬七千名兵力，英國國防部甚至在倫敦六個地點部署地對空飛彈；之前的二○○八年北京奧運，包括傳遞聖火，由於頻頻遭遇抗議北京的陳抗團體，中國及相關各國都有出動正規軍之紀錄。

第二、這是主辦國的應盡義務，更是各國沒有理由反對的主辦國權利！因此，值此各國選手及國際媒體匯聚我國之際，我國在盡了義務，讓各國安心的同時，沒有甚麼更強有力的舉動，比出動「配戴國徽」的國家軍隊，更能凸顯我國是「主權獨立國家」的不爭事實。

第三、反年改團體一再辯稱，他們到現場是為了幫「中華隊」加油，沒有阻擋各國選手進場。這點，主辦單位代表在電視談話節目中予以強力駁斥(https://www.youtube.com/watch?v=FKK7LKO1HDc&feature=youtu.be&t=362)：沒錯，他們沒有直接阻擋選手進場，但開幕現場是玻璃帷幕建築，等待進場的各國選手雖然隔著玻璃帷幕，還是聽得見群眾不斷鳴笛及引爆煙幕罐的聲音；更重要的是，他們看得到煙幕罐的煙幕，及群眾與警方衝突實況。在這些影音元素同時衝擊下，換任何人都會心生恐懼，恐懼衝突會不會擴大。

可惡的是，這群背叛國家人民，卻毫無擔當的無恥過街鼠輩，基本邏輯根本異於常人的狂徒，依舊面對鏡頭齜牙咧嘴，堅持不是他們的錯。意思是，即使「伯仁因我而死」，他們也絲毫沒有半點自責、沒有半點承擔責任的勇氣。

他們甚至揚言閉幕典禮還要捲土重來！這群為了私利，沒有絲毫「公益正當性」的狂徒，以其喪心病狂的嚴重程度來看，小英政府絕對不可掉以輕心。

第四、台灣全國陷入群情激憤之際，除了必須絕對防止閉幕典禮再有閃失之同時，也必須升高危機意識：國際恐怖組織有可能利用我國全力防備陳抗團體，做針對性部署之際，趁隙發動攻擊。單單這點小英就有絕對必要動用軍隊。

小英說：「如果以為這樣就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了。」羅智強認為這是藉機升高對立。沒錯！情勢已然升高，恐怖組織可能蠢蠢欲動，但升高的不是對立，而是升高防備部署，動用軍隊。

（作者為資深電子媒體工作者）