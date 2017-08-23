自由廣場》〈林保華專欄〉向包定教授致敬 自由需要勇氣與代價

由於中國施壓，全球頂尖的劍橋大學出版社原先決定從網站撤下評論中國事務的全球頂尖雜誌《中國季刊》有關中國敏感問題的三一五篇論文。此事引發全球學術界的譁然，北京大學匯豐商學院經濟學副教授包定（Christopher Balding）八月十八日在「change.org」發起網路請願活動(https://www.change.org/p/christopher-balding-petition-cambridge-university-press-not-to-censor-china-articles)，呼籲該出版社重新上架文章，否則學術界不排除集體抵制他們的相關出版物。為此，出版社已在二十一日收回撤下論文的決定。

我要特別向包定教授致敬。因為他身在北京，卻敢於不顧個人利益與安危，帶頭抵制中國流氓的這種無理要求。他說，「站出來會付出一定的代價。這不是件容易的事…但如今已是你必須為一些原則付出代價的時機」。

流氓的特性是恃強凌弱、得寸進尺，如果這次劍橋大學出版社屈服在他們的淫威下，下一步可能會要求將《劍橋中國史》全部按照中共的歷史觀改寫。

普世價值與流氓價值的矛盾與衝突也一直發生在美中貿易談判中，美國在「社會主義流氓經濟」的欺騙與恐嚇下一再退讓，造成重大的損失。最近川普重啟三○一條款調查，中國又使出恐嚇與欺騙手段，尤其揚言要報復，欲圖迫使川普再坐下談判而行使拖延戰術。北京為此還邀請川普的女兒伊凡卡與女婿庫希納九月訪問北京，習近平、彭麗媛夫婦將設家宴招待。屆時，缺乏政治歷練的這對年輕夫婦很可能被習近平的花言巧語所迷惑而影響美國政府的政策。

最近美國智庫經濟評議會做出一份報告指出，美國及歐盟對中國出口所產生的附加價值僅相當於美國及歐盟國內生產毛額（ＧＤＰ）的○．七％及一．六％；然而，中國對美國出口產品的附加價值約占中國ＧＤＰ的三％；因此若川普政府對中國攤牌，中國損失將更大。

美歐是穩定的民主國家，這點風險與付出的代價不會傷害國家的根本；然而中國付出更大代價，就是不計它的債務危機，所造成的失業隊伍與經濟損失也會動搖它的專制統治，不但國內可能引發騷亂，各地方政府從維護自己的利益出發，會向美歐妥協，甚至興起中國新一輪的地方自治運動，猶如一百多年前的八國聯軍與辛亥革命的局勢。這不但有助中國朝真正自由經濟邁進，也有助中國改革其中央集權制度，可說是美歐乃至全球的雙贏。

如果美國與歐盟連這點代價都不願付出，那只能讓流氓繼續坐大，聽任中國予取予求而給美歐及全球帶來災難。二戰的教訓不可忘記。

貿易戰開打，台灣必然也會有所損失。然而對擺脫依賴中國並使台商不受流氓綁架，卻是一個契機。這是自由必須付出的代價。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）