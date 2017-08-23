自由廣場》還有「林奕含們」控訴Ｔ老師

◎ 李文正

媒體報導，作家林奕含生前疑遭補教名師陳星誘姦案，台南地檢署對陳星做出不起訴處分，讓人想起案發當時，政府推出補教老師實名制等措施，試圖亡羊補牢，結果呢？看著ＰＴＴ上幾位可能的受害者控訴在中南部曾經紅極一時的Ｔ姓英文老師，還是疑惑正義是否永遠無法伸張？

這些人雖能描述Ｔ老師身體及私密處的特徵，但礙於當時也許太過驚嚇，都沒能留下法律上的直接證據，直到林奕含事件後，才有勇氣出來，以沒有證據力的「夢境」述說這些無力改變的陳年往事。甚至有人提及，當她失魂落魄回到家後，才發現外套口袋被塞了數千元鈔票，這才意識到就算報警、提告，也不一定會有結果。這些脫罪手法，似乎都熟練地找不到破綻。

這位Ｔ姓老師若是在我這個年紀的人肯定認識（筆者年近而立），就算沒補過也一定聽過。高中時就曾聽到在Ｔ老師那邊補習的同儕們對Ｔ老師的大力讚揚，說他見識廣、學問好，留下深刻印象，尤其內容似乎有些離譜，光是他自稱以前在美國當過國會議員，這點便啟人疑竇！何以在美國當到國會議員的人，會跑回台灣教英文？更甭提，他曾說過自己兒子有回在美國高速公路上出了車禍，他打電話請美國類似我國警政署署長位階的官員幫忙調解的事情了！

補習班老師講話浮誇、吹牛不犯法，是否會讓台下涉世未深，當值啟蒙時期的學生們信以為真？甚至因景仰而無條件信任？

補教界正派經營的老師、團隊肯定更多，但有些老鼠屎一天不挑出來，這鍋粥就一天不清明。

（作者為高中公民科教師，台南市民）