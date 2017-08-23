社論》台灣共識的無聲擴散

泛藍政黨，完全在野，但內部矛盾，沒完沒了。中國國民黨的吳洪之爭，至今似仍難以療傷止痛。而在吳敦義正式接任黨主席之前，北京又對「九二共識」嚴加限縮成「只有一中、沒有各表、沒有中華民國」，警告吳敦義別走「變相台獨」（國獨）之路。接著，新黨主席郁慕明也揚言與國民黨分道揚鑣，這話明顯是衝著吳敦義而來的。新黨發言人則補上一槍，批評馬英九八年下來養大台獨。仔細推敲，這些駁火，似非無的放矢。

其實，新黨放話切割國民黨，頗可看出北京對馬規吳隨的定位。馬英九完全執政八年，不敢完全不顧慮民意、不顧慮美國，北京一手好牌卻錯失將台灣徹底納入一中框架的良機。所謂的「不統、不獨、不武」，北京看到「不統」就不爽，認定馬將兩岸「分而不獨」的狀態固定化，儘管馬的「終極統一」總路線人盡皆知。洪秀柱揭舉「一中同表」，「不能說中華民國的存在」，正好是填補北京與馬路線的虛線，只是洪被提名又被撤銷，主席補選贏了，正式選舉又輸了，虛線依舊是虛線。所以，馬規吳隨，吳敦義也概括承受了此一虛線。

二○○五連胡會，聯共制台上場。二○○八馬英九時代開始，北京讓利、和平紅利不一而足。然而，真正獲利的是跨海政商利益集團，受害民怨在太陽花運動一次總爆發。北京的對台政策，有個「李登輝陰影」，「馬英九八年下來養大台獨」，又是一個陰影。於是，北京重點統戰三中一青、一代一線，乾脆直接培植台灣的內應，對國民黨的工作反而轉向防範馬規吳隨滑向「變相台獨」。更何況，北京還有兩岸一家親的柯文哲這顆活棋。吳敦義延續「一中各表」、「三不」，口袋已經沒有北京認可的空白支票了。而他領導國民黨，既然還想選舉，便不得不爭取台灣的主流民意。這是擺在大家眼前的「吳敦義困境」。

對吳敦義拉高期待值的同時，北京自也不忘對小英持續施壓。北京不斷以「片面改變現狀」衝撞小英，而美國則尚稱滿意小英「維持現狀」的承諾，至少讓北京「師出無名」。不過，北京對「維持現狀」迄未指向「同屬一中」漸感難耐，批評小英避開「法理台獨」，推動的「文化台獨」更像是「真台獨」。總之，在北京眼中，小英骨子裏都是獨，分裂國家民族，危害不可小覷。北京的話語，經常不是純粹的話語。拉高嗓門，是否意味著後續行動，必須注意。

台灣內部的民主演進自有理路，習近平思想也有其內在邏輯，北京的「國共制台」順勢轉為「防吳制蔡」，等於將馬規吳隨的國民黨往統獨光譜的獨端挪移了。國民黨人要有心理準備，當你們還自認是跟著馬英九走時，北京已經把你們看成跟著小英走了。這是一個指標，說明台灣內部的客觀發展，愈來愈遠離北京的主觀期待了。以致，吳敦義的路線，主要不是如何跟小英區隔，而是如何跟北京區隔。

從台灣的角度來看，這卻是正面的發展。北京對台灣，當然可能訴諸「蠻荒之力」，但當它所寄希望的對象，從號稱全民政黨的國民黨退縮到洪秀柱們、急統組織，那便代表著「台灣共識」的無聲擴散，而國民黨停留在主流民意輻射範圍內，不免被北京極其敏感地另做解讀了。可以說，民主的磁吸力量，凝聚了台灣這個共同體，只要認同、參與選舉賽局，就會分享同一個圓心，這是台灣人民足以自信之處，也是台灣人民最需捍衛的核心價值。北京必欲撲滅香港的民主火苗，亦屬同理。

需要注意的是，如果面對馬英九「終極統一」，北京對台灣是誘之以胡蘿蔔，那麼面對小英「維持現狀」，北京顯已改拿大棒子了。為了舖陳長期掌權，習近平可能會迷信以力服人的「硬道理」。只不過，誘之以「利」，八年卻「養大台獨」；以「力」服人，會更加「養大台獨」還是「削弱台獨」？這不是測試台灣人民的向心力，而是考驗兩岸關係的離心力！