自由廣場》〈金恒煒專欄〉軍公教是誰的人民？

大鬧天宮的弼馬溫，最後成為孫大聖，大鬧世大運的反年改，只能落得台北市長柯文哲口中「王八蛋」！這種「要錢不要臉」的把式，已淪為人人喊打的過街老鼠。反年改玩完了，要組黨的李來希，恐怕變成苦來兮了。

如果只認為反年改是為了年金而爭，當然不盡公允，也小看了軍公教們。他們高標說，不是為錢，是為尊嚴、人格；現在被罵成「不要臉」，不知情何以堪。

不過，中國國民黨新任黨主席吳敦義一句話凸顯反年改「軍公教」的本質。吳敦義對蔡總統吐槽說：「軍公教是你們心目中的人民嗎？」表面的意思是批判蔡英文不把軍公教當人民，有意無意間流露出「軍公教是誰的人民」的問題性。把「軍公教」從「人民」的範疇切割出來，這種論述的祖師爺或許是毛澤東。毛的名文〈如何正確處理人民內部矛盾〉，就是區分「人民」的屬性；一旦內部矛盾變成外部矛盾，人民就是敵人了。當然，我們不能斷言，吳敦義是學老毛，但吳敦義很明白地透露軍公教屬「黨國人民」的心態。

軍公教甚至包括司法界，基本上是國民黨從兩蔣開始培養的黨國結構之中堅，這不僅是經驗法則的結論，從民調及投票行為的實證研究中都可以證實。吳敦義在接黨主席的第一天，就公開把「黨國人民」宣之於口，目的也清楚，要拿回政權的首要，就是繼續把持軍公教這塊基本盤，即使拆解「人民」為兩塊，也在所不惜。

軍公教與國民黨，或說國民黨與軍公教是利益共同體，是意識形態連體嬰，所以兩者不離不棄，再加上掛鉤的統派黑道，這是國民黨僅存的「八百壯士」。這就可以解釋，即使支持政府年金改革的民調高達八成多，不支持的僅一成以下，吳敦義還是力挺；即使反年改成為眾矢之的，朱立倫及郝龍斌仍強調他們「陳抗有理」。

說老實話，反年改團體中，固然真有人是為退休金而上街，但也老實說，反年改的基調是反民進黨執政，與當年所謂紅衫軍的倒扁沒有兩樣。過去是以國務機要費當名目，這回是年金改革為抗爭名目。反年改團體的次團體中，有以「抗暴」為名、有以「正義」為名，更不必說背後同樣有「反獨」的黑道及中國的黑手了。

在「一邊一國」的主流民意下，國民黨死抱「一中」，死抱統派團體，只空喊「撥亂反正」而不回歸民主的真諦，反映了「日暮途窮而倒行逆施」的迴光返照。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）