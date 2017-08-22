自由廣場》連印尼、菲律賓移工都在香港遊行隊伍裡

◎ 葛雋

八月十七日下午，我在灣仔辦事，站在告士打道路口，目睹左手邊的高等法院，門前站著寥寥無幾等候雙學三子被宣判結果的支持者；另一邊不遠處的會展中心，人頭湧湧，長長的蛇餅，不見首也不見尾，原來一年一度的美食博覽會開幕了。當時我慨嘆：如果聲援雙學三子的市民能有這參與美食博覽會的一半人就好了，至少港共政權不敢如此倒行逆施胡作非為了！

回到家，聽到三子被重判並即時入獄的消息，心情異常沉重。然而，接著看到國際社會均表示關注，且有媒體建議提名三子為諾貝爾和平獎候選人，聽見台灣太陽花學運負責人和一眾名嘴紛紛表態聲援時，我心頭不由得一熱：原來香港並不孤單，國際社會並沒有忘記我們。

接下來的兩天，星期五和星期六，我注意到民情開始沸騰起來。大街小巷，人們都在罵政府，罵律政司，罵上訴庭法官，對被政府窮追猛打的十六位坐牢青年及其家人表示深切同情和慰問。當社民連和雙學組織提出二十日下午三時於修頓球場舉行聲援遊行時，我即有一種直覺：二十日的參加者人數不會少，絕對不會少於五千。但想到雨傘運動後香港民主運動空前的蕭條和冷落，我的看法又灰了起來。不過我心不死，十九日在臉書發表了「不是呼籲的呼籲」，「不屬動員的動員」。

二十日下午二時四十分，我來到灣仔地鐵站尋找修頓球場的出口。當見到不少市民湧向的不是會展中心，而是和我一樣的目的地時，眼眶濕潤起來。之前對地鐵站的摩肩接踵不以為然，以為人流衝著美食博覽會而去，誰知許許多多的男女老少都來到了Ｂ出口，每一位都汗流浹背，臉上流露出堅毅的神情，久違了的此情此景，叫人好不感動。

更令人鼓舞的是，遊行隊伍中，連菲律賓和印尼等國的外傭也舉著標語牌聲援被囚禁的良心犯，這幅畫面，相信會讓中共膽戰心驚。

香港人，好樣的！重大時刻又一次勇敢地站出來，讓全世界人再一次對我們刮目相看，我們並非孤軍作戰。

香港人用行動告訴港共政權，你們靠嚴刑峻法打壓和平示威者是徒勞的，市民不吃這一套！

（作者為香港籍退休教師、作家）

香港的民主契機

◎ 林修正

香港法院判決，黃之鋒、羅冠聰、周永康將入獄受刑。「雨傘革命重判 黃之鋒、羅冠聰、周永康入獄」。這不是爭取香港民主的敗退，反而是契機。

爭取民主從來就不是一蹴可幾，必須不斷有人犧牲、奉獻，引發社會大眾的同情、認同，以致形成社會風氣，然後匯成澎湃的社會運動，民主才能水到渠成。台灣早期的民主運動如雷震、彭明敏等，其壯烈、犧牲都遠高於這三位民主鬥士，然卻無法掀起重大民主波濤。即令有美麗島事件那般悲壯的對抗、犧牲，義士們所受刑罰多十年以上，甚至有死刑改判，卻也不能說民主就會到來。必須隨後的美麗島大審律師團投入，讓整個民主運動從政治理想轉成中產階級參與改革運動，聲勢才逐漸升起。民選總統的陳水扁，就是美麗島大審的辯護律師！

只要民主人士前仆後繼，香港民主運動才能持續，而這樣的判決也將不斷出現，民主的根苗也將越扎越深越廣，開花結果。三義士此行是民主的初聲、先探，尋找香港的民主大學，「土城看守所」。這是光榮的歷史之行。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）