自由廣場》柯P，王八蛋其來有自

◎ 林健次

柯文哲飆罵「王八蛋」！問題是，這些「王八蛋」怎麼來的？

先比較世大運三個場景：

場景一：民間團體為了宣揚台灣，自費製作有台灣圖像與Taiwan文字的台灣旗，送給愛國的台灣人帶進場為台灣加油。結果這些旗子在入口一支一支地被台北警察沒收，丟進垃圾桶裡。這是柯文哲統治下的警察，對台灣象徵、台灣愛心、台灣光榮、台灣資源的踐踏。

場景二：一個身藏標語的民眾全程被監控，他在觀眾席上一出示「ONE TAIWAN ONE CHINA」的標語，便衣警察馬上蜂擁而上，前呼後擁，硬是把他架出場，一直到做完筆錄才肯放人。台北市警察對待身懷「ONE TAIWAN ONE CHINA」標語的愛台灣的台灣人，像對待身懷炸彈的恐怖份子一樣。

場景三：反年金改革、反蔡政府的團體，輕易地衝破警察封鎖線，讓世界各國選手不敢進場，造成有旗無人的世界運動界大笑話。更奇怪的是，現場居然沒抓到半個現行犯。警察所謂的抓到「現行犯」，是後來民間反彈激烈才去拘提的。

這三個場景是強烈的對比。愛台灣的被台北警察欺負、侮辱，害台灣的在台北警察面前耀武揚威，全被縱容。何以致此？

反年改團體在年金改革完成立法、不可能挽回之後，仍然繼續在各地鬧事，很顯然是為了鬧台灣而鬧台灣，唯恐台灣不亂。他們這樣鬧，中國最喜歡。這些人為誰的利益在鬧事，直接、間接受哪個勢力指揮，不言可喻。

柯文哲從「參訪延安」接受統戰、「崇拜毛澤東」、「向共產黨學習」，一直到最近「兩岸一家親」、「兩岸是生命共同體」、兩岸「床尾和」的名言，都是討好中國、順服中國的言行。

警察是內部耳語傳播極端迅速的團體。柯文哲對中國軟弱與順服的態度，警察都看在眼裡；在這種了解下，修理台灣人給中國人看，不是很自然的結果嗎？

有個朋友問我：台北市的警察被中國收編了嗎？我說「未必」。但是，假如柯文哲碰到與中國有關的直接、間接的事都沒有意見，那麼警察為了保護自己，只有猜猜中國的意思。這樣，即使柯文哲與台北市的警察沒有被收編，跟已經被中國收編又有什麼兩樣？

（作者為台灣教授協會會員）

「王八蛋」？就這樣？

◎ 黃惟冰

世大運開幕式遭到反年改團體抗議，導致許多國家的選手無法順利入場。不僅各國代表團看在眼裡，也被不少國際媒體報導。國際大學運動總會（ＦＩＳＵ）更在當晚發出聲明，要求台北市政府重新檢視維安，務必確保運動員安全無虞。對此，柯文哲先是痛批反年改團體真的是「王八蛋」，隨後又在臉書與網友叫戰。然而，我們想問的是，柯做為市長，能做的就只有事後發飆嗎？

過去一個月，柯文哲先是為了台北車站聯合防災中心，多次槓上交通部；接著又對基隆輕軌在台北市端的終點站爭論不休。再者，世大運開幕前兩天，還堅持要去拜訪民進黨負責選舉事務的秘書長洪耀福，雖然洪先前已呼籲柯應把世大運辦好再說。簡單而言，就柯近期的談話與曝光，實在看不出他花了多少心力在世大運的維安事務上。

固然，反年改團體應受最嚴厲之譴責，但，台北市政府做為世大運的主辦單位，擁有數千名優勢警力，竟無能阻止區區近百人的陳抗活動，也實有值得檢討之處。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）