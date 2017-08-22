社論》政府機器要上緊螺絲

台灣電力供應最近狀況連連，和平電廠因颱風輸電塔倒塌引起整體供電緊張，大潭電廠又以供氣系統凸槌，導致十七縣市無預警停電，總統與閣揆為此道歉，經濟部長及中油董事長因此下台，閣揆日昨就此向國會提專案報告。電力供應出狀況，重新引發對「非核家園」等能源政策的辯論，而電力供應及台電經營不牢靠，其實都已長期存在；飽受困擾的台灣社會因此甚為關切，我們是否有決心及能力改善這一基本問題。

從電力整體供需而言，台灣基本上不缺電，但存在明顯的失衡。最大的失衡在北部需求遠大於供給，長年南電北送、東電西送，都為彌補北部電力不足。失衡也有季節性，夏天近午時分都會冷氣機大開，電力供應較易亮紅燈；秋冬工商企業生產旺季，電力反有剩餘。其間，台電長期壟斷電力供應體系，又使問題更複雜而嚴重。

一九九九年，台灣發生兩次大停電。七月二十九日，台南左鎮一座輸電塔倒塌，導致全台灣八成用戶停電。八星期之後的九二一地震，北台灣停電逾兩星期，經濟損失甚大。颱風、地震或甚至一座電塔倒塌，即足以重挫全盤供電系統，不僅凸顯南電北送、冬有餘夏不足的失衡，也顯現台電採大型集中發電、長途輸送的模式，不合效率，風險極高，問題甚大。

一年兩次大停電之後，社會各方當時紛提改進之道，從制度面的電業自由化，改變台電包辦發電及輸配電網的壟斷經營，到開放民間投資電業、採小型分散式供電、改善輸配電系統、善用汽電共生、積極發展再生能源。如今舊事重演，官方仍在強調要「推動分散式綠能發電」、「避免單一事故影響全國供電」，顯見問題放了十八年依然存在。

老問題未能解決，電業只是一例。中油與台電都是國營事業，董事長政治任命，常被視為肥咖；經濟自由化喊了幾十年，油電事業卻總在自由改革之路牛步，中油效率遠不及台塑化。其中，「鐵飯碗」、「醜陋的結構」都不是新問題。同時，每月營業額七、八百億元的中油，把系統保養工作外包，未按標準程序作業，中油的外包文化及與包商關係飽受質疑。不過，外包文化並非中油所獨有，政府機關其實近年很普遍，把許多分內業務招標，樂當資源分配者，公務員只負責蓋章審核，文官的專業敬業精神漸失，政府淪為不負責的官僚機構。

無力解決老問題，主要與政治文化有關。台灣從民主化以來，歷經三次政黨輪替，為連任求勝選是政治人物及政黨最大考量，在位者未必以解決問題為先，常但求不得罪人，少做爭議事。

這種政客短視而不識大體的心態，民主國家常見，最近引起不安的北韓情勢，就是一例。從一九九三年起，北韓就一連串試射導彈，足以威脅日本，但美國歷經三任總統，都未尋求根本解決：從柯林頓提供石油和經援，小布希推動經濟制裁，到歐巴馬採「戰略忍耐」，只是讓北韓占盡便宜，趁勢發展了核彈，並裝置於洲際彈道飛彈上。美國蹉跎二十多年，箇中原因很清楚：主政者未根本解決問題，能拖則拖，只求任內不出大亂子。如今川普寄望於中國，看來要重蹈覆轍。

然而，人無遠慮，必有近憂；長期擺爛，養癰貽患，任何問題都會更嚴重。美國富國強兵，尚有犯錯空間，台灣大敵當前，實在沒有「把問題掃到地毯下」的奢侈。蔡英文政府面對近期電力出狀況，從而須力求問題的有效解決，而不是風頭已過，天氣轉涼，即雨過天青。十八年來，台灣歷經三、四位總統，電力供應的結構及體制問題依然存在，雖顯現問題的複雜和嚴重，也提供了現任主政者一個改革並解決的任務及絕佳機會。

其實，不僅電力供應和國營事業，民主台灣的政府機器運作，顯然也出了問題。不過，有如蔡英文在總統就職時所說，人民選出新總統、新政府，所期待的是「解決問題」。儘管民調不理想，從年金、司法改革等進展看來，蔡政府不缺乏解決長期問題的決心和誠意；如能以務實、謙卑及有效率的方法進行，電力及能源的改革，應是經濟社會所期待的大事。