自由廣場》長庚之亂的解藥

◎ 吳肇鑫

這次天下雜誌點出「長庚急診室之亂」是因為有四大亂象，長庚醫院的經營高層想要一起解決。但是就像我們常常衛教病人，不可因為心急（不一定是病急）亂下重藥，劑量時機都不對，結果就是元氣大傷！

現在的急重症醫療的確有很多亂象，但是這些亂象都不是急診室製造出來的，急診反而是在協助社會承擔這些亂象。現行健保制度下，社區醫院大幅崩盤，民眾已經無法滿足就醫需求，不得不往大醫院急診室跑，寧可繼續壅塞在醫學中心的急診室。這是台灣目前很多醫院處理急診室的核心問題—「高成本」、「低收益」、「高風險」。但如果不從系統去找問題，只把責任推給急診，難怪急診醫師要反彈。

提供解藥前要先釐清幾個誤解：

一、病人沒有真急診或假急診之別，只有危急或不危急之分。檢傷四、五級的病人也常常暗藏有危險的重症，需要有經驗的急診醫師才能拆解炸彈。

二、一家醫院急診室病人多寡，跟健保制度設計及整體醫院醫療品質好壞有關，不是急診室主管或醫師所能創造，急診室只是被動承擔這些結果，說急診醫師創造病人是倒果為因。

三、急診醫師薪資的高低，因各地區、城鄉、病人數、勞累程度而有所不同。刻意用偏頗的數字去比較各科醫師薪資的高低，忽略人力市場自然的平衡機制，其實有失公道，有意抹黑急診醫師。

四、疏散醫學中心急診室的壅塞，是急診醫師支持的。問題是現在健保制度下並未給予急診醫師強制下轉病人的權力，單方面要求急診醫師去執行疏散，如違反病人意願，或是病人病情不適合下轉而不能成功轉出，便怪罪急診醫師績效不佳，急診醫師無法承擔這種「欲加之罪」。

五、衛福部推動分級評定（重度、中度、一般級）的目的，是為了提升醫院急救能力，特別是又急又重的病人。在許多醫療資源不足地區更是重要。所以，所謂「量力而為」根本就是成本考量，而非病人權益。

我的解藥很簡單，現在各醫院的院長、副院長，可以適度地到急診室實地值班和處理病人，不是關在辦公室用想像的，這樣才能真正的了解、進而用更合理的方式，解決各醫院急診室的老問題。

（作者為20年資歷急診專科醫師，現任台中童綜合醫院急診部主任）