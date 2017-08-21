自由廣場》給吳主席的四點忠告

◎ 溫順德

國民黨全代會召開，吳敦義宣誓就任主席，誓言要振興國民黨，為捍衛中華民國打拚。擺脫三個月的紛擾，藍營領導定於一尊，然而這位「人間極品」，能否匯聚黨員力量，大刀闊斧改造黨務，再次贏得人民認同，個人認為關鍵在以下四端。一、革除強辯硬拗習性：吳敦義博聞強記、思慮敏捷且辯才無礙，尤其擔任閣揆時期，國會議場強勢答辯，更讓綠委難攖其鋒。然吳遇事好辯愛掰，油嘴滑舌的負面形象，亦深植於人民心中，致「白賊義」印記深鐫，信賴度也大打折扣。徹底修正好辯習性，言談中多一點溫暖，展現領導人的氣度，乃吳敦義的第一步。

二、揚棄黨國醬缸文化：台灣民主化廿餘載，然國民黨的黑金奶嘴、黨國封建醬缸文化，仍如鴉片難以割捨。吳敦義欲改造國民黨，須斬除拉幫結派惡習，重整黨內人事財務，並拋棄虛妄不實黨魂，停止無聊謁陵儀式，建構明確的價值觀。由孫中山的追隨者，轉化為民主真信徒；將革命型態的政黨，轉為捍衛全民的政黨，才能獲得人民支持。

三、捍衛台灣主體意識：馬英九執政八年來，兩岸政策一味傾中，台灣國格備受打壓。吳敦義所提新政綱，在既有「九二共識」上，補充「一中各表」定義，並將和平協議刪除，雖說提高了清晰度，也讓兩岸關係歸位，守住對中基本底線，然而在國家認同上，吳須重新下錨定位，確立「本土藍」的方向，堅定捍衛台灣主權，才是國民黨唯一生路。

四、走出焦土抗爭老路：蔡英文總統上台以來，藍營立委磨刀霍霍，從年金改革到前瞻，不見具體政策論述，攻防毫無章法策略，只見水球麵粉丟撒，或以案海戰術杯葛，淪為為抗爭而抗爭，無益國家整體發展。國民黨如欲東山再起，應走出焦土抗爭窠臼，深切體認民意歸趨，端出福國利民牛肉，才能擴展政治版圖。

小英政府施政踉蹌，民調始終不見起色，但國民黨的支持度卻也沒有明顯回升，此乃吳敦義的危機。經兩次大選的肆虐，國民黨已奄奄一息，吳敦義接任主席後，若還是舊瓶裝舊酒，無法展現存在價值，二○一八恐將崩解，還談什麼二○二○！

（作者為高中教務主任，台中市民）