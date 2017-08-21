自由廣場》（澄社評論）815停電與責任政治的忸怩

◎ 邱文聰

當世大運從開幕以來的種種激情，正佔據多數民眾的目光，不過幾天前大停電事件的輿論壓力，似乎逐漸轉移。但熱血激情卻不該是縱容政治人物健忘的藉口。

八一五停電後，蔡政府進行了請辭、道歉、報告備詢的危機處理，希望就此止血，但整件事除了台電與中油內部系統性的治理沉痾外，其實也透露政府體制長期的諸多問題。

首先，經濟部雖是台電與中油等國營事業的主管機關，但國營事業的人事任免，從來不是主管部會層級可自行決定。現行「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」的規定，形式上雖由各主管機關將擬提人選報政院核派，但歷來藍綠政府的國營事業董座與經理人，多是分派政治資源平衡派系的籌碼，少不了由手握最高政治權力者的直接操盤欽點。這種模式下出現「小部長、大董座」，著實不意外。八一五停電後，李世光先下台，油電董座卻竟覺安然，正此寫照。

其次，蔡英文總統在個人臉書、在民進黨中常會上對全國講話，就是不在總統府的正式場合為之。蔡總統刻意迴避總統身分，而以執政黨主席之名，對停電表達歉意，固然可能出於她自認現行憲法下的總統職權，不及電力供給的內政，因而拐彎繞道。但也正如蔡總統一再嘗試藉由「執政決策協調會議」、「官邸約見官員」、「政務官至中常會報告」等憲政外掛機制，希望突破現行憲法政府體制以行政院為「國家最高行政機關」的束縛，更直接地掌握行政權，同樣易招致非議。現行憲法似乎讓蔡總統想要有權，卻必須忸怩遮掩；想負責，卻也難能光明正大。政府體制的憲政改革已經到了一個再不做，就只是縱容打心底不想「權責相副」的人，坐收紅利的時刻了。

但蔡總統若真想要一丁點權責相副地施展總統的權力、承擔總統的責任，其實並不難。現行憲法規定總統至立法院國情報告的機制，正是她展現其追求權責相副之憲政權力的不二法門。與其讓林全為蔡總統的能源政策上台備詢，不如請蔡總統在國會，向全民報告並捍衛她的政策吧！

（作者為中央研究院法律學研究所副研究員）