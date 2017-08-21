自由廣場》SOP就這樣？ 柯P道歉吧！

◎ 陳財能

有「小奧運」之稱的世大運，是台灣有史以來主辦層級最高的國際綜合運動賽會。

反年金改革人士鬧場，讓台北世大運開幕典禮丟盡台灣顏面，其自私惡行，全民應予譴責。但是，台北市政府在開幕典禮時維安破功，發生最基本的場控維安失序事件，沒能讓各國運動員安全順利進場，變成國際新聞。這才是核心問題。

依據國際大學運動總會（FISU）的作業規範（SOP），主辦的台北市政府應規劃場館維安編組架構、三層防護網、人員安檢、場館認證、秩序維護、場館巡察及交通維護等工作。世大運維安分工，是由主辦的台北市政府全權負責，但中央全力支援。世大運開幕前二天，柯市長已經知道反年金改革團體將利用世大運的場合抗議，但柯市長僅表示，抗議反而會引起台灣人民的反感，卻無宣示積極作為。開幕當晚，小巨蛋有六千多名警力，各國選手進場入口由萬華分局負責維安。然而，卻被不到百名的反年金改革人士鬧場，讓「有旗無人的開幕會，運動員如驚弓之鳥」的畫面，放送全世界。

FISU理事長馬提辛（Oleg Matytsin）當晚即發表聲明指出，FISU首要保障的是運動員福祉和安全，並要求台北市政府對於接下來的維安安排要有更周延的計畫。然而，柯市長當晚並未為維安破功向國人道歉；事後更遲至隔天下午三點半，在媒體記者抗議下才召開記者會，並發表不痛不癢的四點聲明。

柯市長，你利用所謂「堪用的世大運」成為網紅，而讓台北世大運及台灣運動員「默默無聲」也就算了；但你口口聲聲自傲的SOP，已被FISU理事長馬提辛打槍洗臉，台灣的顏面還需要因為你的自尊而全賠嗎？

市長，你除了在記者會罵反年金改革人士「王八蛋」外，為何不為自己督導不周，導致維安破功丟盡台灣顏面而誠心道歉呢？

（作者為中興大學國際政治研究所博士生）