自由廣場》誰贏？ 誰難看？

◎ 許又方

反年改團體在世大運開幕時鬧場，動機很明顯，表達訴求之外兼給政府「難看」，讓台灣丟臉丟到國際去。表面看來，反年改團體的訴求似乎達到了，但事實上呢？至少從國內輿論及朝野第一時間幾乎同聲譴責的反應，以及各國參賽隊伍對世大運開幕表演的讚美來看，很顯然地，反年改的鬧場並沒有讓政府難堪，反而是讓自己難看了！

筆者也是公教人員，原本對反年改的訴求尚有幾分同情，但經此一事，筆者與絕大多數鄉民一樣，均認為反年改者已失去民心，徹底「玩完了」。

此外，筆者也認為反年改團體大大地為台灣民主做了宣傳。對全球的民主國家而言，在重要活動或場合抗議是司空見慣之事，因此導致的脫序行為也時有所聞，熟悉民主制度的人並不會為此感到意外，媒體也披露有中國網友「羨慕」台灣人竟可以如此自由地表達訴求。看來反年改的鬧場非但沒有讓台灣難看，反而將我們允許言論自由的民主形象（雖說反年改表達言論的手段並非成熟的民主）向世界宣傳出去。相信來台灣參賽的選手及採訪媒體、觀眾們大概都因此弄清楚了一件事，台灣真的不是什麼Chinese Taipei（中國的台北），因為共產黨統治下的中國，是不可能發生這種事的！

（作者為國立東華大學教授）

◎ 張國城

八月十九日世大運開幕時反年改團體的鬧場，引起了社會大眾的譴責，但也具體地讓盛會出師不利，並且讓世大運總會相當程度不滿。總的看來對反年改團體來說有「得」有「失」。「得」是對蔡政府形象的損傷以及其他目的，「失」是抗爭者自身形象的損傷；但從博弈理論看來，年改法案已經通過，對於他們的訴求已不會再因為其行動有更壞的結果，不得體抗爭唯一損傷的只是參與者形象；但和「對蔡政府形象的損傷」來看，這種成本當然是可以接受的。因此事前就必然可以確定反年改團體會在世大運期間發動抗爭。但是他們還是達到了目的，這讓他們的勝利比單純的抗爭更具價值。

由於賽局的結果（「得」與「失」的值）已然確定，加上反年改團體的特殊性質，相當程度可以了解當局應付抗爭的措施為何，如同賭局中可以先窺對手底牌，因此可以想見當局未來將處於被動。因為抗爭衝撞法律責任相對來說相當輕微，所以接下來可以確定的是，任何加強維安的舉動都不會有太大作用。這和蘇聯晚期戈巴契夫推動的改革、面臨的處境在性質上非常類似；就是局部改革相較於「全部改革」或「不改革」，在短期內，面臨的挑戰會是最大的；而戈巴契夫最後的結果，也毋庸贅述了。簡而言之，反年改團體是一群懂得謀略、了解對手又嫻於抗爭的專家，這次八一九的抗爭無疑是贏家。

（作者曾任行政院反恐辦公室研究員，現任教職）