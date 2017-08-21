社論》台灣少年轉大人

小英政府上台後，儘管努力推動各項改革，卻時運不濟，衰事連連，意外事件頻傳，令人徒呼負負。一位士官的誤觸，竟然誤射了雄三飛彈，幸好，耀武揚威的中國遼寧號當時沒通過台灣海峽；但意外並沒有結束，今夏氣溫高熱，限電危機連連亮起紅燈，奇怪的是，颱風吹垮了和平電塔，沒有造成限電，卻又因中油工程師的疏忽，竟然導致全台大停電，造成經濟部長、中油董事長下台，小英政府低迷的支持度繼續向下探底。

今年台股重迎萬點行情，ＧＤＰ也向上修正，「保二」應可順利達標，但社會卻看不到興奮、歡娛的景象，反而充斥灰色、失敗主義的氛圍，好似日本失落二十年經驗的複製，整個國家像是列車駛進無盡頭的隧道，緩緩前行，卻見不到出口的亮光。近年來台灣的發展不但沒有得到讚賞與掌聲，反而常被看衰，形成停滯，低薪、吃老本的刻板印象。而大家緬懷的是，六、七○年代創造的經濟奇蹟，再藉由經濟厚植的基礎，擴大人民的寬廣眼界與高度自信心，進而衍生出政治改革與本土化，讓台灣成為開發中國家經濟發展與民主改革的成功故事。如今締造經濟奇蹟的創業第一代與推動政治民主的前輩，仍有人在人生的戰場上奮戰不懈；而四、五年級的中生代則接續發光發亮，深化民主，並且打造台灣成為科技島。可惜，近年大環境轉壞，台灣猶如被鎮壓在五指山的孫悟空，使得年輕人縱有七十二變，仍然跳不出如來佛的手掌心，在困境中自怨自艾。

即便被如此看衰，甚至有人批評台灣很多城市連中國三線城市都不如，台灣現有的成就依然不凡。我們這個面積只有三萬六千平方公里，世界排名一三七名，人口二千三百萬，只佔全球○．三一％，天然資源缺乏的島國，去年ＧＤＰ排名全球第二十二名，人均ＧＤＰ二萬二四五三美元，是中國八一一三美元的二倍多。即使最困擾的低薪問題，明年基本工資將調漲至二萬二千元（二十二Ｋ），而中國北京最低工資人民幣二千元（約新台幣九千元）、上海二三○○元、廣東一八九五元、湖北省則為一五五○元，兩岸勞工互相比較，台灣勞工絕對沒有看輕自己的理由。綜上可知，台灣人失去信心的癥結，並非因為台灣是一個落後國家，無法與人比拚，而是發展出現瓶頸所致。

而小英政府上任後楬櫫各項改革理念，轉型正義、司法改革、居住環境、基礎建設的翻修新建、年金改革、性別、族群、婚姻平權、創新產業的提升，旨在讓台灣能夠順利「轉大人」，成為身強體健、充滿活力的新興國家。然而，執政一年多，改革工程的推動並不順遂，利益團體的阻力與抗爭紛至沓來，加上施政順序似乎有錯置之感，使得諸多不相干的反改革勢力得以串連，執政者也因為開闢太多戰場而兵力分散，自陷重圍，寸步難行。再者，行政團隊多是保守的技術官僚，施政以平穩為主調，欠缺積極性與決斷魄力，瞻前顧後，以致喪失改革先機，無法喚起民眾的支持熱情，造成改革的延宕與限縮。尤有甚者，學者出身的政務官，充滿浪漫情懷的文青幕僚，激情高亢的特定社運團體，甚至網路上的酸民，形成一股龐大的民粹浪潮，誤導政府的施政方向，阻擋改革的腳步，造成轉型的挫敗。

由此可見，解決台灣當前的困境，缺的不是方向、願景的指引，而是治理能力與決策魄力的提升。從過去的發展經驗看，民間企業在打造經濟奇蹟時，已經證明了優異的製造能力、人力素質與經營能力。反觀官方，無論是治理能力、政策制定與法令制度，大多無法配合台灣前進的實際需要。因而，小英政府唯有︰少一點口號的宣示，多一點執行的效率與決策的魄力；少一點文青的矯揉造作，多一點務實的苦幹；少一點民粹的激情，多一點專業的理性；少一點虛無縹緲的雲端漫步，多一點一步一腳印的人間行腳，方可突破執政困境，帶領台灣成功轉大人！