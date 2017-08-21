美國內閣及重要官員，上台下台「看總統高興」，不必什麼理由，「政治責任」總統一肩挑，選舉時再算，最權謀的尼克森要求閣員就任時便交辭職信，只有日期空白，讓他隨時填上便生效。

台電因為中油技術人員疏忽，造成全國停電，經濟部長「沒有過失」，但負起政治責任下台，中油董事長也因此栽跟頭，在市場經濟的美國，這真是不可思議。

美國政府機構負責制定政策及法規，民間企業在這些規則下自由競爭。在最近幾年，因為不稱職而被撤換的，只有退伍軍人部長：他屬下的退伍軍人醫院，被指控怠慢、無效率，未善盡照顧退伍軍人之責任。

台灣的政治文化，視政府無所不包，無所不能。經濟方面仍保持國營與民營並存的混合體系，政府經營涉及國計民生的重要事業，可以不計盈虧，穩定價格，避免受以營利為目的之財團掌控。

國營企業既不計盈虧，黨國體制還把它當安插死忠政治人物的腐敗肥貓機構。因為政府球員兼裁判，既決定政策又壟斷人民日常生活所需的物資與服務，即使發生影響廣大民眾的大事，只拿小咖替死鬼開刀，也沒有人敢喊究責。

台灣走上民主體制，「國營企業」不廢，「政治責任」卻無限上綱，龐大的國營企業，不論是因為惡質文化、腐敗結構或人為疏忽，都會出差錯，經濟部長「官運」形同操在員工和「輿論」手中。

國民黨主席吳敦義滿腦子政治算計，對停電意外的評語竟是「對國民黨有幫助」，可見黨國設計的國營事業，對淪落在野的國民黨還有如此妙用，如果他進一步搞陰謀，利用黨棍在國營企業搞意外，那黨國遺禍豈不變成國民黨的好幫手？

（作者王景弘，資深新聞工作者）