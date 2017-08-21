自由共和國》余勘平／中美經濟戰一觸即發 台灣佈局卡位要及時

余勘平

最近台灣的大事是無預警大範圍停電，不但經濟部長因而下台，總統和行政院長也都在第一時間向國人道歉。就在大停電的同一天，美國總統川普簽署了一份「三○一條款」備忘錄，正式啟動對中國調查，其內容尤其著重於中國「強迫技術轉移與竊取智慧財產權」的不公平貿易行為，調查目的則是要「保護美國工人、科技和產業免受不公平待遇」。

美國啟動對中國「三○一調查」，在台灣媒體的版面，遠遠比不上大停電，但其對台灣的影響，卻可能無比深遠！川普自上任以來，風波無日不斷，民意支持度有如坐溜滑梯般直落谷底，最近更深陷白人至上主義的言論風暴。即使如此，川普對其「使美國重返偉大」的中心思想及競選承諾，是不會絲毫動搖的。「使美國重返偉大」在軍事上，是「建立地球有史以來最強大的軍事力量」，但更重要、卻不能明說的真正核心，是在政治經濟上壯大自己，抑制他人。而所謂「他人」，更具體而言，其實主要就是中國。眾所周知，中國正虎視眈眈，準備挑戰美國世界唯一霸權的地位。而川普主義的戰略目標，就是要挫敗中國的這項企圖；而其手段，就是啟動與中國的經濟戰爭。

剛下台的川普首席策士巴農，臨去前主動找媒體，生動而直白地描述川普政權的核心思想：「與中國的經濟戰就是一切。我們必須抓狂似地專注在這一點上。如果我們繼續居下風，不出五年，頂多十年，我們就會到達一個臨界點，之後就再也回不來了。」啟動「三○一調查」，是川普政府厲行上述戰略思想的起手式，列車引擎業已點燃，這將不是一時半刻停得住的。

未來三十年，世界政經局勢的主軸，就是中美兩大超級強權的經濟爭霸戰。不只是川普或巴農，事實上，換了其他人入主白宮，這主軸應該都不會有兩樣。即使是相對鴿派的歐巴馬，在卸任前，其白宮科技顧問委員會也發佈一份正式報告，明白指出中國半導體發展，已經威脅到美國國家安全。報告並主張美國應與同盟國合作，控制中國在半導體業的收購，並限制高端敏感的半導體技術和產品出口到中國。

面對如此局勢，中國人總會說這是美國見不得中國好，是西方強權歧視中國人。事實上，以美國為首的西方世界之所以無法和中國以平常心共存共榮，其根本原因是中國的獨裁體制，是其對人權的無情迫害，以及因此衍生的軍事、經濟霸權主義。基本價值理念的互斥對立，長久下來，在經濟上自然而然成為敵對陣營。西方的自由社會，理所當然無法坐視獨裁集權的中國，搖身成為主宰全球經濟的新霸主。

舉例而言，在美國（及台、日、韓、歐），半導體行業內競爭激烈，但大家都遵守公平的商業準則。因此，即使當今韓國主宰全球的記憶體晶片，或過去美國的半導體曾經被日本打得落花流水，都不見美國政府介入干預。但中國發展半導體完全由政府主導，其核心戰略則是仰仗其市場規模，資助本國企業進行不公平競爭，並脅迫他國業者技術移轉至中國，甚至動用國家資本，收購外國技術。這回美國「三○一調查」強調中國「強迫技術轉移與竊取智慧財產權」的不公平貿易行為，半導體行業正是其中代表。也可以說，川普的「三○一調查」，事實上是歐巴馬半導體行業報告的政策延伸，兩者都是中美經濟戰爭的端倪。

中美兩大強權引發經濟戰，對台灣並不必然是好事，但也不見得是壞事，端看台灣如何替自己佈局，是否能及早卡到有利位置。台灣必須認知到，有兩點是無庸置疑的：首先，不管台灣喜不喜歡，中美經濟戰爭都即將開打，目前還不能預測的只是嚴重程度與時間進程而已；其次，一旦兩方經濟開戰，台灣必然身處暴風圈，不可能置身事外。因此，小英政府必須儘早嚴陣以待，絕不可對此輕忽怠慢。

一次不該發生的人為疏失，引爆台灣人對建立穩定牢靠電力供應的集體關注。這不但是經濟問題，更是國安問題，小英總統已經明確指出問題核心。在龐大的民意壓力下，繼任的經濟部長必然不敢懈怠，必須徹底改革台電、中油的官僚沉痾，從根本解決台灣的電力問題。這些當然都是重要工作，然而這卻只是經濟部的部份業務；經濟部另有一項重要功能，即對外經貿談判。新任經濟部長在勞心於穩住電力供應之餘，值此中美經貿對抗一觸即發之際，是否還有心力掌握對美國（及其他國家）的經貿協議談判？理應負責更宏觀運籌帷幄的國發會，現任主委又一再被媒體點名即將下台。以這樣的陣容，要期待小英政府能夠掌握時勢，主動出擊，替台灣未來卡住有利的經濟位置，看來頗令人擔心。

在中共十九大前後，可以預見習近平為了徹底鞏固政權，會繼續對內以打貪之名，剷除異己，對外則四處點火、製造國際爭端。小英總統之前曾多次宣示，台灣要更加對外拓展實質外交、發展多邊經貿關係，並推動南向政策。美國啟動「三○一調查」是個重要訊號，台灣千萬不可輕忽其重要性。尤其不可因為焦頭爛額於內政，而搭不上時勢的便車，錯失拓展多邊經貿、厚植台灣長期經濟國力的良機。