自由共和國》劉志文／重啟核能就可避免大跳電？ 邏輯不通、危險更高

日前供電吃緊，全台面臨停電危機。（資料照）

劉志文／台大電機系電力組教授

八一五大跳電、和平電廠電塔倒塌，除了讓台灣人再次感受到「無電」的日子外， 最近也開始有人倡議要重啟或增加核電，以補備載容量的危機？重啟核電真的可以免除全台大跳電嗎？重啟核電真的可以使倒塌電塔引發的限電危機不再出現嗎？這樣的說法基本上邏輯不通的，更是增加危險。

靜下心來分析，事實上近期台灣的「電」危機，都與發電總容量和發電燃料方式無直接關聯，而是凸顯電網系統的管理不足與脆弱。從研究電力系統與電網管理科技的角度來看，核電廠增加與否與電網無關，重啟核電、增加發電量，與改善我們的電網脆弱並無直接關係。這樣的增核言論不僅不負責任，也於事無補。

和平電廠鐵塔倒塌，導致其發出的電力送不出造成供電亮紅燈；大潭電廠因中油天然氣斷氣，使其六部機組大跳電，造成全台六百多萬用戶輪流限電問題。這些讓大家關心的議題，事實上是凸顯台灣電網系統（是指輸送電力的網路系統）脆弱性，在我們長期研究電力系統與電能管理的角度看來，電網脆弱性是因為能源運轉相關單位，對於風險管理能力不足。

我們就以這次大潭電廠跳電事件（八一五大跳電事件）為例，根據新聞報導當，時的電力負載需求是處於半尖峰（三千四百萬瓩），而全台的供電能力總計是三千七百六十萬瓩，所以當時供電量是大於使用量。但是當時大潭電廠的六部機組幾乎滿載下，它的發電量是四百二十萬瓩，該電廠當時供給電量是超過當時的備轉容量（三百六十萬瓩等於三千七百六十萬瓩減去三千四百萬瓩）。對於系統穩定來說，如果大潭電廠的機組驟然無法供電（不論什麼原因），當時備轉容量電力是無法補足大潭電廠脫隊所喪失（無法供給）的電量。因此在電能管理及電力供給系統來說，這是屬於電網風險調度管理問題。

但在此時，中油與台電單位卻低估前述系統供給上的風險，甘冒備轉容量無法足額供應大潭電廠萬一跳電的風險，而安排人員在這樣的低備轉容量情形下，就貿然進行系統高風險的天然氣氣管控制閥電源更換安檢，此舉無疑是將系統推往高風險下，身為供電與能源管理的單位，對此竟無警覺？

如果將大潭電廠天然氣管比喻為我們人體的氣管，當時的用電量就好比是這位仁兄正在大口吃肉大口喝酒之際，醫師竟趁此時同時對他進行氣管檢查，在此情形下不嗆噎休克才怪！

所以在我們專業角度看來，這次的八一五大跳電事件肇因於對電網系統風險調度管理能力的缺漏與缺失，台電單位與中油單位之間橫向聯繫，以及對系統穩定、系統風險均有問題。這兩個單位對於風險意識不夠，ＳＯＰ遵循度不足！

從電能管理與系統穩定的角度來看，中油供氣的天然氣氣管控制閥電源更換安檢時間，不應該選擇在電力備轉容量低於大潭機組發電量的時段進行，管理上應安排在夜間電力負載離峰時間，這時電力的備轉容量會高於大潭機組發電量，即使同樣發生了這個不可思議的人為疏失導致中油斷氣而發電機組跳機，也不會造成全台六百多萬用戶輪流限電困境，因為備轉容量的電力可以全數支援此一突發狀況而有餘裕。所以這是電能管理、系統穩定度的管理品質問題，實在與發電量、核電廠無關。應該加強與檢討的，應是未來如何以科學大數據進行電能管理與系統穩定的管理與控制，並且導入最新的電能與系統穩定監控元件與技術，在事件尚未發生前就已經可以計算風險與控制，即使在突發事件發生後，也可以將跳電範圍或系統問題縮限在最小範圍內，而不會引發一連串的連鎖反應及損失。此外，傳統思維持續建電廠增加備載容量率，在台灣地狹人稠情況下，已是極艱困任務。取而代之，應是儘快全面導入智慧電錶、進行時間電價制度與需求面管理， 來抑低尖峰負載成長，進而增加備載容量率，才是可行且安全暨減碳方式。

近日來，為了呼應台灣的跳電與限電危機，有一些核能專家與擁核團體，似乎又開始呼籲政府，考慮重啟核一、核二、核四停機機組，倡議這樣的方案才能解決台灣供電不穩定問題。

但是，試想，現在不過是一個供氣閥安全控管（據稱有十多道保護關卡），就會因人為疏漏而出現這樣的一連串問題，這次事件沒有人會否認純粹就是人禍與人員安全管核的問題。如果真的依擁核人士建議而重啟核電、重啟核電廠、增加核電供電，這些被重啟與增加的核電廠與核電機組，勢必都將仍會由引起跳電的同一批人員管理與運轉，我們真的相信他們不會再一次發生這樣不可思議的系統管理上的人禍嗎？

這次只是跳電而已，下次如果發生的是核電機組的話，後果是你我都不敢想像的。擁核人士力主重啟核電、增加核電發電量，在我看來，不但沒對症下藥，甚至可能請鬼拿藥單，將危險的核電交付在電能管理與系統風險管理能力不足的人手上，一旦核災，豈僅僅只是跳電而已？