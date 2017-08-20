自由廣場》當酬庸成為國營的同義字…

◎ 胡志宏

八一五停電事件後，這幾天的焦點不是停電後的問題檢討改善，不是能源政策的下一步，反而是中油董事長陳金德是誰的派系人馬？他是否應該下台？

每次政黨輪替，國營事業更換董事長、總經理似乎成為常態，酬庸式的政治任命，而非以專業取勝，所以國營事業的董事長們，大多沒有該領域的相關實務經驗，反倒是和執政黨關係良好。政府之所以不擔心由這些政治任命的人擔任董事長，主要是因公司日常運作都由現有組織內部的核心主管負責，就算董事長無所作為、坐領乾薪，也不影響公司的運作。但，我們卻常看到這些董事長們，拿著公司的數據、業績，誇讚自己的投入、認真、用功及改革績效。

國營事業董事長不管由誰來做，這個角色能否做得好，我們可以從資訊取得、動機（個人特質、制度使然）、權力（特別是人事權力）、責任承擔、能力等幾個面向來看。以近年來國營事業董事長的任命來看，除了要肩負「意外」的責任承擔以外，我不知道還擁有哪些？可想而知，缺少具使命及國際視野負責人的國營企業將逐漸喪失競爭力，不僅股東、投資人的權益受損，國庫也會遭殃，最後受害的依然是社會大眾。

為了國營事業的永續經營，朝野應重新思考國營事業的用人思維，要以能力為考量，不再是政治任命及未來選舉考量，同時也應招募外部或國際人才。給予明確的經營目標，並建立關鍵績效指標（ＫＰＩ），賦予相關權力執行，落實考核國營事業董事長、總經理的表現，若有不適任者，該換就換。政治背景不應是國營事業高層的護身符，才能為台灣創造更大的利基，我期待著。

（作者為中正大學企業管理系博士生）