自由廣場》前瞻 台中轉大人

◎ 林佳龍

已成為台灣第二大城的台中，是中台灣區域治理核心。不過，台中捷運目前只有一條興建中的綠線，大眾運輸仍多仰賴公車，凸顯中央在台中的軌道建設不但少做，也晚做了！

軌道路網可分散個人交通工具使用率，也鼓勵市區人口移往近郊，讓市區空間不過度擁擠，更可避免空氣污染。許多國際大城中，軌道運輸已是「生活中的日常」，長期效益絕對值得追求。我上任台中市長後，全力推動四通八達的軌道路網，已成功爭取中央將「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等案納入前瞻計畫，這是重要契機，也讓台中能真正「轉大人」。

有人質疑「台中人不會坐捷運！」邏輯實在有問題。台中僅有一條興建中的捷運綠線，還談不上路網，要如何斷定台中人不會搭乘？在台中免費十公里公車政策下，已培養愈來愈高的公車運量，交通部最新統計的一○四年度公車搭乘人數，台中較前一年成長八．一三％，增幅為六都第一，證明台中市民絕對願意、也有搭大眾運輸的需求。

中台灣需要什麼樣的軌道路網？由山海鐵路串聯的「大台中山手線」，形成環狀鐵路；從北屯到烏日高鐵的捷運綠線，加上台中火車站附近到沙鹿的捷運藍線，串成十字軸，將使山、海、屯、市區快速互通，這是基本架構。

進一步則須串聯彰、投兩縣與增強密度，捷運綠線延伸彰化，讓中、彰往來更方便；捷運藍線延伸南投草屯，拉近中、投距離；雙港輕軌從台中港出發，經台中國際機場、水湳經貿園區，再於台中火車站附近與鐵路銜接；人口密度高的屯區則規劃屯區捷運，與綠線形成環狀；還有綠線延伸大坑。這些都是基於縮短城鄉差距、平衡發展的考量。

台中是「宜居城市」，不但是中台灣發展動力，更是台灣對外重要門戶。前瞻軌道計畫將使台中帶領中部崛起，晚做不如早做，分開做不如一次做。尤其大台中山手線，我堅決主張中央一次核定，這是台中軌道運輸成敗關鍵，我一定力拚到底，也期盼中央共同為已耽誤數十年的軌道建設努力。

（作者為台中市長）