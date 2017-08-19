自由廣場》中國「很難的」災難

◎ 林秀幸

從李明哲事件，把劉曉波關到死，到現在香港年輕人的入獄。中國政府已經走向一個越束越緊的死巷弄，就是不斷不斷收回公共空間。

對中國，改革開放，不是目的，只是手段：那只是為了打開中國市場養活自己人，減輕政治壓力用的。沒想到竟得以讓全世界動見觀瞻，應該是他們始料未及。

美國想像，把中國市場打開，就可以把中國綁進世界的開放體系中，大家一起玩資本主義和開放社會。沒想到，現在是中國把全世界綁進他的中國特色市場與政治框架中。中國就是不一樣…。

中國市場開放了，把全世界的政要、產業釣到手了。空氣弄到很糟，大家要拜託他不要再排了。動不動關人虐待人，NGOs不敢激怒他。現在中國階段性任務已完成，所以不用裝了，不用改不用開放了…。露出真正的底牌之前，還會慢慢凌遲手中的獵物。

全世界四分之一人口在他手上，用這種方式背後操縱全世界的動態，這應該就是中國偉大帝國的終極目標吧。就像電影山中傳奇中的妖師一樣，透過手中的鼓聲操縱整體局勢。中國那麼新嗎？其實他們很古老。

有次有機會和一個在外的中國朋友聊天，他就是一般的老百姓。他說，「中國這麼大，很難的。那些領導人，他們自己用性命鬥爭而來的天下，哪會隨便放掉。他們也很有知識，知道中國要怎麼處理，不是外人一直叫什麼人權民主可以解決的。所以大家都不要插手管中國，大家相安無事就好，有飯吃安居樂業就好。」

我相信，上面那番話，就是一般中國人民心中想的。那是一種長遠帝國治理下萎縮的無力的小小的存活的意願。

除非幫助他們裂解，否則無解。因為他們自己的人民都相信這個遠古鑄造的咒語：中國很難…。面對這個遠古的巨獸。台灣，要撐住！

（作者為台教會會長）