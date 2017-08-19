自由廣場》吳敦義巴不得大停電？

◎ 李毅清

準國民黨主席吳敦義表示，八一五全台大停電事件「對國民黨有很大幫助」。最大在野黨的領袖，對於意外停電竟抱持幸災樂禍的心態看待，而且講出自私自利的這樣一句話，聽來讓人毛骨悚然。

如果要說停電事件「對國民黨有很大幫助」，那就是讓國民黨上下找到了「與全民砲口一致」怒罵英全政府的機會。所以全黨上下無不傾盡洪荒之力大罵小英政府及執政的民進黨，就連沒有停電的澎湖、花蓮、台東縣議會國民黨黨團也湊上一腳，宛如身歷其境般地罵得痛快。我們不解，吳敦義的「停電對國民黨有幫助」之說，是否意謂著國民黨希望多停幾次電，讓人民生活陷入更多的苦痛呢？

奉勸被全民唾棄而下台的國民黨，別因此事而高興得太早，更不要認為停電「對國民黨有很大幫助」。切記！人民罵民進黨，不等於支持國民黨；民眾罵小英政府，也不會票投國民黨。回首來時路，國民黨執政光是三十八年的戒嚴及白色恐怖、壯大黨產等暴政，讓百姓身受的苦難遠大於日前停電禍害的千萬倍，早已讓人民身心俱傷且牢記不忘。所以，吳敦義的幸災樂禍之說只有減分，沒有加分；若還妄想「重返執政」的大業，我們可以告訴他「睏罔睏，麥眠夢」。

（作者為退休教師）

◎ 莊雄吉

吳敦義告訴黨內年輕人，八一五全台大停電事件「對國民黨有很大幫助」，因為這是台灣自一九九九年以來，史上三次大規模斷電事件中，唯一一次的「人禍」。

全台大停電造成數百萬人生活不方便，甚至使得一人因點蠟燭不慎釀成火災而死亡，交通事故、工廠停擺、商店無法做生意等民生問題不勝枚舉，難以估計損失。此時此刻除了追究原因外，就是要善後，同時檢討改進，避免往後再發生類似事件，但政黨輪替不能拿人民生活當人質。

將大停電事件視為「對國民黨有很大幫助」，這種幸災樂禍的政黨，把自己的快樂建築在別人的痛苦上，「別人的失敗就是我的快樂」，太沒格調了。

（作者為台中市民）