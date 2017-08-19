自由廣場》「核電幫」不要幸災樂禍

◎ 王伯仁

此次大潭天然氣發電廠發生人為操作失誤導致全台大停電，卻有「核電幫」人士見獵心喜，出面大力鼓吹重啟核電，謂有核電「就不會缺電了」。其實，這是指鹿為馬，混淆視聽，我們反而要講：幸好這次不是核電操作出問題！

為何說「幸好不是核電出問題」？答案很簡單，火力發電和天然氣發電，操作出問題，頂多是程度不一的停電，大停電固然是災難，但比起核電廠操作凸槌，那兩者是不能相比的。不要講蘇聯車諾比、美國三哩島、日本福島核電廠的巨災，就是台灣的三座核電廠運轉以來，也出過幾十次的跳機事件，只是「幸好」在可控制範圍，沒有走向車諾比等的毀滅性災難。

此次大潭天然氣發電廠的事故，完全是人禍，但核電廠就不會有人為疏失嗎？遠的不說，去年核一廠就有一個部門主管在例行操作時，按錯了一個鈕，導致核棒溫度異常升高而跳機，核一停工四天，損失四億元，也只是「小錯誤」而已，但下一次難保不會發生核災變的巨災。尤其地震更是難以控制，日本福島就是活生生的例子，萬一發生核災，範圍程度都無法控制，幾千億損失幾十年恐都「不夠看」。

在此奉勸「核電幫」要「哀矜勿喜」，千萬不要幸災樂禍，以為核電可以「反攻」了，其實反而更令人畏懼核電「萬一」的可能。分散安全清潔能源是未來應走的路，但絕對不再是核電了。

（作者為資深新聞工作者）