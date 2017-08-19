自由廣場》鋼鐵人與巨獸

◎ 鄭志隆

八一五全台大停電，經濟部長立即請辭獲准，之後立委究責，首當其衝的中油董事長陳金德遭點名，而陳金德一度拒絕下台並扯民進黨派系鬥爭看多了，又稱要改善中油不良包商文化；同一時間，準國民黨主席吳敦義出席「台灣青年圓桌會議」時，告訴黨內年輕人，大跳電事件「對國民黨有很大幫助」。藍綠兩黨的表現令人失望。

美國號稱「鋼鐵人」的伊隆‧馬斯克於二○○三年創立了特斯拉汽車，製造純電動汽車，目前已製造出四款電動汽車，最新平價車款Tesla Model 3於二○一六年三月發表，二○一七年量產交車。馬斯克的特斯拉團隊不向傳統汽車產業中心底特律取經，反而引進矽谷創業作風，靠一大群年輕、渴望表現的工程師，邊做邊想邊摸索，把事情搞清楚，把東西做出來。他並設下遠景，特斯拉電動車續航力延長至八百公里，並以太陽能佈建全球充電網站。

此外，二○○二年六月，他成立太空探索科技公司SpaceX，在受到打壓及面對美國軍事產業巨擘波音公司和洛克希德馬丁，以及俄羅斯、中國等競爭對手的情況下，二○一二年五月，SpaceX成功在佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心，發射獵鷹九號火箭，並將天龍號太空船送抵國際太空站，創下第一家停靠國際太空站的私人企業紀錄。SpaceX的成功，使美國擺脫必須仰賴跟俄羅斯和其他外國供應商合作的窘境，使得美國再度於全球商用發射市場占有一席之地，並打破依賴俄羅斯將太空人送往國際太空站的局勢，成為美國能夠恢復載人進入太空的最大希望。

馬斯克具有洞燭機先、感知趨勢、構想未來的人格特質；他的團隊敢於顛覆傳統、對決現實、挑戰人性。他能以「在不可能完成的任務上，再去達到不可能實現的目標」這一信念，帶領團隊衝過危險的暴風圈，來到風歇雨停之境。

請問：宛如巨獸的國營組織與機構，能有馬斯克企業的能耐嗎？功能固著、僵化無比的組織結構和醬缸文化，能說改善就改善嗎？蔡政府除了需用對人之外，是否應該構思如何運用民間蓬勃力量的改革方案呢？

（作者為教師）