自由廣場》這種危險你不能不知道

◎ 陳茂雄

核電就像一部引擎不能停且沒有離合器的汽車在公路上行駛，要停車時要靠機械式的煞車系統，經過一段時間煞車，才逐漸停下來，若要緊急停車時，就要動用緊急煞車系統，變動汽車結構，才可以使車子立刻停下來，只是車子要再開時，要費一番周章。這種汽車的性能很好，煞車系統的安全係數也很高，只是煞車系統若是故障，就出現嚴重的車禍，是否要這種汽車，應由搭車的人來決定，不是旁觀者。

就以沸水式核能電廠為例，核分裂可產生熱，使水變成水蒸氣以推動汽機而發電，經過汽機的水蒸氣在冷凝器中變成水，再注入核反應器成一循環。只是發生核分裂時，也同時發生核蛻變，它也產生熱。問題是，以控制棒吸收中子可使核分裂停止，卻不能使核蛻變停止，所以已經停機的核反應器還是繼續發熱，必須注水加以冷卻。以逐漸降載的方式停機，可利用循環水冷卻，緊急停機則需要緊急冷卻系統注水加以冷卻。

發生核能災變的情況有很多種，最普遍的是在緊急停機後，用來冷卻的緊急注水系統發生故障，造成核蛻變所產生的熱無法排除，致使核反應器熔化而將內部的放射性核種釋出，造成嚴重的傷害。核能電廠的安全係數相當高，發生核能災變的或然率當然很低，但不可能絕對安全。

核能電廠的安全係數很高是不可否認的，只是它的安全系統並不能排除戰爭、人為破壞、人為疏忽等因素。人為疏忽可以出現在八一五大停電，就不會出現在核能電廠？這種邏輯說不通的。甚至有人認定八一五大停電是出自人為破壞，果真如此，核能電廠就更危險了。

發生空難的或然率遠比車禍低，可是傷害也遠比車禍嚴重。有人怕空難，所以一輩子不搭飛機，沒有人可以強迫他。核能災變的或然率很低，可是災害極為嚴重，人民是否有權免於恐懼？願不願意冒這種險，應該問電廠附近的人，不是全國用電人，就像上述要不要搭引擎不能停的汽車，應該問搭車人一樣。所以，建核能電廠應舉行地區性公投，不是全國性公投。

（作者為中山大學退休教授、前台電核能工程師）