社論》比內閣改組更迫切的事

朝鮮半島情勢詭譎，金正恩與川普互相鬥狠，也互相鬥智。而被川普寄希望協助解決危機的習近平，意圖從中獲取最大的漁翁之利。自七月以來，中國軍機在台灣周遭演練次數頻繁，儼然成為對台武力威脅的新常態。中國軍機繞台常態化，目的之一是要讓中國的戰略敵對國家「習慣就好」，但台灣絕對不能把國安危機「習慣化」，否則中國會愈來愈升高威脅的強度，最後讓台灣覆沒於溫水煮青蛙。

日前，前中科院院長、退役中將龔家政指出，對於中國軍機頻繁繞台，有媒體認為是要做給美日看，或是中國的一般訓練，「但我個人覺得，中國在布置一個局部、有限、非核的戰爭準備」。他認為，台灣戰略地位將隨著共軍武力崛起、不斷穿透第一島鏈以及環島演訓宣示中，逐漸削減對區域的重要性；中共就是要把台灣變成中國內海，若未來要武統的話，別的國家沒有辦法介入。他說，中國把美日韓區隔在東北亞，利用東北亞核武恐怖平衡，然後在台海發動一場局部、有限的非核戰爭，美國將無從插手，台灣國軍難有招架餘地。

最近，北韓與美國處於衝突邊緣，最後會透過外交談判或軍事行動解決，尚難逆料。倒是，朝鮮半島危機發展至今，已對地緣政治產生風貌變化。換言之，危機前，危機中，危機後，戰略態勢只會發展不會倒退。再加上，中共十九大的戲劇效果，不惜任何代價鞏固習核心，習近平對內對外，對台灣，對亞太國家，都訴諸以力服人的蠻勁，因而台灣不得不做最壞的打算，不論是因應中國威脅，還是因應朝鮮半島危機，都要把防禦固守視為不可怠忽的首要任務。中國軍機頻頻進出第一島鏈，日本防衛省隨時警戒因應。八月初，國安會主導的政軍兵推，是蔡總統上任後首次舉行，可見三軍統帥應該也有同樣的危機意識。

就國家外部環境而言，小英近來的軍事視察行程增加，是很合理也很有必要的。道理很簡單，朝鮮半島牽一髮動全身，台灣必須做好萬全的打算，以創造最好的局面。中國對台圖謀已久，一旦朝鮮半島發生緊急事態，將突變成什麼樣的「習慣就好」，一定要未雨綢繆擬妥國安劇本，絕對不可消極被動。同時，必須利用地緣政治的風向變化，包括「中國威脅」激起的「圍堵中國」，主動積極創造有利的形勢。包括國安會主導的政軍兵推，以及積極視察國軍戰備訓練，凸顯三軍統帥捍衛國土的決心與能力，此其時也。而八一五大停電，正好可供「國家關鍵基礎建設防護演練」的現成實例。

從歐巴馬到川普，北京利用朝鮮半島議題，從美國換取時間與空間，一旦朝鮮半島槍林彈雨，北京絕對不會放過撈取更多籌碼的機會。幾年前，中國軍事專家便分析：隨著中國軍事力量的發展，美軍為保安全，正從第一島鏈向後收縮到第二島鏈，而第二島鏈的關島是美國亞太戰略再平衡的重要樞紐。如今，金正恩主攻第二島鏈的關島，習近平軍機進出第一島鏈習以為常，兩者不論是不約而同還是有志一同，都是針對美國及其盟友的戰略合擊。可以想像，金正恩直接威脅第二島鏈的關島，有利於「中國把美日韓區隔在東北亞」，以便中國對台灣操作有限戰爭，或者玩弄衝突邊緣，對美國及其盟友的戰略利益來一場出其不意的突襲。

所以，小英目前的首選，就是擬妥國安劇本，以及做好軍事整備， 以備不時之需。事實上，外交，兩岸，目前沒有發揮的空間；國防，成了小英最可著力的總統職權。尤其是，小英政府的民調低迷，不容再發生重大閃失，如果國安危機真的發生了，小英政府卻因應失措，極可能會成為壓垮駱駝的最後一根稻稈。相反地，從朝鮮半島危機到中國挑釁行動，如果小英能夠有效平定突發事態，向國人與國際具體展現「維持現狀」的決心與能力，將能立即翻轉「弱領導」的形象，以平定國安危機穩定人心。就此而言，八一五大停電之後，內閣改組呼聲又起，但加強國安團隊、確保國家戰力，顯屬小英更為迫切的事。