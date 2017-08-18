自由廣場》工安 公安 國安

◎ 林南興

過去在麵粉廠打工時，曾有兩個台灣焊接工在充滿粉塵的麵粉槽旁一邊焊接、一邊抽菸，南非籍廠長看到此景，不禁嚇得半死，趕緊要擔任翻譯的我去阻止他們。這兩個已邁入中年的工人告訴我：「一直以來都是這樣做，這麼多次也都沒出過事啊！」

近日的斷電與大停電問題，被許多人認為是嚴重的國安問題，但筆者覺得，除了國家安全以外，這些問題暴露出的是台灣勞資雙方對生命與安全的輕忽，不管是自己的生命，或是別人的。現在中油與承包商正在互推責任，但雙方都說，這樣不遵守標準作業程序的情形不是第一次了，這也可以看出，台灣長年以來對工安與公共安全的不在意。台中逢甲夜市爆炸、幾年前的八仙樂園爆炸案、年年都有的勞工清洗儲存有毒氣體或液體槽時昏迷死亡、到處可見的不戴安全帽機車騎士等，台灣居民與許許多多第三世界國家人民一樣，總是只求快、只求便利，對自己與他人的安全視若無睹，直到出事再來呼天搶地。

以台灣人如此不喜歡遵循標準安全程序的個性，你真的能夠相信核電廠不會出事嗎？事實上也證實，台灣幾座核電廠各種小意外不斷。看卡通影集「辛普森家庭」裡，在核電廠任職的荷馬辛普森，邊吃披薩、邊惡搞核電廠控制設備也許很好笑，實際上若發生呢？也許，那就像當時我回那兩個焊接工的話一樣：「要發生事情不必多，一次就夠了。」

（作者為文字工作者）