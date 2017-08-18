自由廣場》台灣不需要尾巴黨

◎ 張旭成

民進黨在二○一六年初重返執政，北京曾指示涉台工作部門加強拉攏國民黨，抵制和破壞民進黨政府。可是北京「分而治之」統戰策略並不順利，因為所期待的代理人失去了國民黨黨主席的寶座。吳敦義多次質疑洪秀柱所主張的兩岸簽訂和平協議，他就職前夕乾脆取消洪秀柱主導的「和平政綱」，他強調「九二共識，一中各表」，與洪所標榜的「一中同表」劃清界線。

北京的傳聲筒批評吳敦義企圖將國民黨台灣化、中華民國台灣化，懷疑國民黨本土派以一中各表為名，實施變相台獨。中國全國政協主席俞正聲提出警告，任何企圖改變「九二共識」、改變「反對台獨」政治立場的行為，都是不可接受的；他還強調，任何「變相台獨」，最終也會失敗。

面對中共質疑，吳敦義在六月二日接受《亞洲週刊》專訪表示，他堅決反對台獨，也不會表成「兩個中國」或「一中一台」，藉此向中共交心，並希望能舉行「吳習會」，當面和習近平溝通。

二○一八年六都和地方選舉的勝選，應是國民黨最高戰略考量。國民黨要在台灣東山再起，最重要的是獲得台灣人民的支持和選票，不是習近平的加持。如果吳敦義想依靠中共的支持贏得選舉，是「請鬼拿藥單」。某些舊時代國民黨政治人物，扈從北京，甘心為其併台代辦，背離台灣民意和利益，被推翻是很自然的事。馬英九迎合北京，導致國民黨在二○一四、二○一六地方及全國性選舉大敗，殷鑑不遠。

經過三次的政權和平轉移，台灣的民主政治已日趨成熟。台灣選民樂見台灣出現成熟和理性的政黨政治，國民黨變成以台灣為主體的民主政黨，展現新思維，提出適合台灣人民需求的政策主張，以爭取台灣人民的支持與選票。吳所領導的國民黨不可再延續一中法統，因為越來越多台灣人民認同台灣，不會支持以中國為祖國或宗主國的政黨，更不會支持扈從中共政權的尾巴黨。

（作者為國安會前副秘書長）