自由廣場》國會姑息 國營事業養奸

◎ 劉一德

八一五大停電，輿論矛頭紛紛指向，經部、台電、中油，甚至承包商，唯如翻開立法院審查國營事業預算之近代史，不難發覺，國會未善盡人民付託，長期對國營事業預算怠於監督，或許才是造成跳電、甚至引發國安危機的元凶，就此，立院實難辭其咎。

按預算法規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，立院慣例，下半年先審次一年度中央政府總預算，隔年上半年再審當年度的國營事業預算。但一○一年國營事業預算本應在六月底前完成，卻拖到十二月中旬才三讀；一○二年國營事業預算根本未審完；一○三年、一○四年及一○五年，都拖到十二月底才通過，整整晚了半年。現在已經八月，一○六年國營事業預算還躺在立法院。簡言之，立法院對於龐大的國營事業預算，不是沒審完，就是把預算當成決算審查。這樣的國會監督品質，國營事業要不出事都難。

統計本會期立院開會狀況，長達四個月的正常會期，共只開了十五次院會，合計二十七天；但三個月的休會期間，三次臨時會，共開了三十三天會。臨時會開得比常會多，典型的平時不努力，臨時抱佛腳。而擺著延宕多時、高達五兆多元的國營事業常態預算不審，卻急著通過相差十幾倍、四千多億元的「前瞻特別預算」，令人不解。說國會怠惰算客氣，因為，人民實在很難相信，一個無法把常態預算看緊的國會，會好好監督特別預算。

歸根究柢，為避免造成政府施政中輟，影響國家發展，預算法第五十四條對於不能依期限完成審議之總預算案，設有「預先同意動支權」的補救規定。簡單說，沒審過的預算，等於沒刪減，行政部門可以先用完用滿。此一陋規施行多年，使得立院審議預算後門大開，延宕預算審查漸成常態。國會預算審查權逐漸流失，對預算監督失效，又無法控管特別預算持續編列，立院早已淪為預算審查的橡皮圖章。

憲法第六十三條明定︰「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。」足見審查預算案與法律案，係國會非常重要的職權，不可輕率放棄，始能制衡日以壯大的行政權。二○一三年，美國眾議院即因預算審議未能如期通過，迫使行政機關停止運作十六天，最後換取歐巴馬政府在若干政策上對國會讓步。因此，關閉預算案不能依期限完成審議之後門，砍斷預算預先同意動支權，俾強化立法院審議預算之責任與功能，及民主政治立法權制衡行政權之基本原則，才是立院當務之急。

立法院第三次臨時會邀請林全院長對此次全台大停電做專案報告，固屬必要，但如能亡羊補牢，立即確實審查一○六年度國營事業預算案，針對有恃無恐，驕縱太久的台電、中油等國營事業陳年積弊，徹底加以檢視，更能符合人民的期待，並重塑破敗的國會形象。

（作者為台聯黨主席）