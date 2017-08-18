自由廣場》大停電的國安兵推

◎ 雲程

蔡總統將八月十五日傍晚離奇的全台大停電，定調為「國安問題」。她或指「廣義的國安」，但若是一場「狹義的國安危機」呢？

當天為終戰日，朝鮮揚言發射四顆洲際彈道飛彈威嚇關島。無論是否搭載核彈，只要飛彈墜入關島領海或領土，都逼得川普要立即反應不可。

在地緣政治上，朝鮮與韓國是美日中俄四強的對峙緩衝國，半島既不可熱戰也不能統一。故判斷川普不會出動大軍進行，比較可能的是實施斬首。根據八月號《文藝春秋》，美軍太平洋司令部正以衛星全天候追蹤金正恩與朝鮮領導層的行蹤，只要白宮下令，美軍就會針對朝鮮高層進行消滅作戰。

雖然熱戰不可，有限的對等報復，卻是被默許的。假使朝鮮領導層被美國集體斬首，東亞的美國盟邦中，誰最有可能被以牙還牙呢？出手的會是誰？

八月十一至十三日，解放軍空軍的運八電偵機，史無前例連續三天繞台，有不為人知的原因嗎？回想伊拉克戰爭，攻擊前，美軍先切斷巴格達電源，在漆黑一片中，以隱形轟炸機F-117與巡弋飛彈進行轟炸。八月十五日傍晚，台灣發生離奇的全台大停電，範圍居然擴及博愛特區。不知軍政中樞是否受到影響？特別是樂山山頂的長程預警雷達，曾短暫失明嗎？

根據伊拉克的例子，大停電接著是大轟炸；在台灣，大停電或接著針對軍政高層的斬首行動。在電力與電信大規模、斷續失靈下，政府完全無法將消息即時通知大眾。若搭配內應，斬首行動並不需要大部隊與輜重的集結，便可閃電出擊。

全台大停電，官方只承認為中油疏失。但程度離奇，我們實在不能排除複合攻擊的可能。尤其是遭受無須駭客人工操作，可干擾工業運作的惡意病毒，如Industroyer或Crash Override等。後者曾在去年十二月造成烏克蘭首都基輔五分之一電網斷電而聲名大噪。專家表示，這款病毒會導致一個國家的部分電網斷電數天，但尚沒有能力關閉整個電網。不正完全符合此次全台斷電的特徵嗎？台電四小時復電的能力，有可能成為未來敵方實際行動的參數。經過此次斷電，玉山政軍兵推手冊有要改寫嗎？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）