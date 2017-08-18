自由廣場》如果是核電廠出事…

◎ 蔡雅瀅

中油人為疏失，造成大潭電廠斷氣兩分鐘，六部機組同時跳脫；同時，台電的台中、通霄及民營的和平電廠，均有機組故障中，全台緊急分區輪流停電。重啟核電的呼聲隨即湧現，然一般電廠都狀況連連，核電又如何讓人有信心？

回顧歷史，前蘇聯車諾比與美國三哩島核災，均與人為疏失有關。而台灣案如一○二年七月，剛完成大修的核一廠一號機，洩氣空轉十天無法併聯，檢修疏失造成爐心降溫率超過反應爐脆裂安全警戒值近一小時；一○五年三月，核一廠二號機因誤觸開關停機四天，復原期比大潭電廠還長；九十二年三月，核二廠一號機吊車管線接反，燃料束滑落；九十一年十一月，核二廠二號機誤切斷路器致半急停；八十五年四月，核三廠一號機疏未關閉排氣閥，致蒸氣外洩；一○六年五月，核三廠二號機操作錯誤，造成設備跳脫。九十九年五月，核四廠一號機用錯誤工具清潔，致控制卡片程式錯亂，部分設備燒毀；同年七月誤觸送出假信號，喪失外電二十八小時，若當時核四運轉中，台灣恐已發生核災。

一般電廠出狀況，需忍受暫時停電的不便；而核電廠若發生核災，對國土面積狹小的我國，則是國家生死存亡問題。電業法第九十五條明定「核能發電設備應於中華民國一一四年以前，全部停止運轉」，繼續期待老舊核電廠延役，顯昧於法定時程；而興建過程狀況連連的核四，縱能發電且幸未發生事故，七年多後就成為難以處理的核廢，啟用根本不符經濟性。

八一五大停電非電力設施不足，而是意外事故，且幸好不是核電廠的意外事故，盼政府堅定立場，讓台灣平安實現非核。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）