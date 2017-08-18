自由廣場》能源轉型正義這件事

◎ 呂錫民

蔡英文政府自二○一六年五月二十日上台以來，推動一連串重大改革，如清查國民黨不當黨產、軍公教人員退休年金改革及最近進行中的司法改革等。這些改革行動所秉持的中心思想及原則，不外乎四個字「轉型正義」，執行結果雖然讓少數人反感，從而陳情抗爭，但因考量了正確民意、選擇或原則，實際上獲得大多數人的贊同，由於擄獲廣大民心，使得蔡政府民調不降反升；基本上，這是一種政治上的斐然成就，確實令人刮目相看、耳目一新。

但是，蔡政府執政的能源政策──推動綠能，亦即筆者所謂的「能源轉型正義」，是否能像前述政治運作成功，筆者卻不敢苟同。因前述改革運動基本上是一種能符合大眾期待的政治議題，但能源卻不應該是一項政治議題，而應該是一種科技、經濟、環保等三方面考量的綜合議題。若將其視為政治議題，為了選票，僅考慮少數環團的政治意識，執意進行這種轉型正義，將會踢到鐵板，因其造成的傷害是全面性的，如八一五全台大停電，就是一種偏執能源政策──推動綠能──的下場。

綠能如太陽能、風力等，本質上的缺陷早就是一種科技上認定的事實，這不是一種一味靠立院多數政治勢力就能克服的困難或挑戰。例如頁岩氣成功，是美國科技突破再配合良好資源條件所得到的能源創新結果，綠能科技上的種種困難與挑戰，是民進黨所能克服的嗎？綠能建設大躍進造成經濟或民生上的大困擾，難道是大多數民眾需要的一種轉型正義嗎？

（作者為工研院能環所退休研究員）