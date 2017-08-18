社論》在地緣風險與貿易戰中站穩腳步

美國總統川普與北韓領導人金正恩相互叫陣，東北亞瀕臨熱戰、核戰危機，全球金融市場出現今年以來第一隻具有破壞力的黑天鵝。此外，由於川普不滿中國幫助解決北韓問題的能力與誠意，已於十四日簽署行政備忘錄，宣稱中國長久侵犯美國的智慧財產權，並強迫與中方合資的美國公司轉移科技，造成美國高達六千億美元損失，因此指示美國貿易代表萊席爾啟動調查，而中國則採取強硬對抗模式，指責美方不尊重多邊貿易規則而採取損害雙方經貿關係的舉動，中方絕對不會坐視，導致此一地緣政治風險更衍生出全球前二大經濟體美中的貿易戰危機。

東北亞的地緣政治與美中貿易衝突是否爆發，仍是未定之天，卻已衝擊全球金融市場，導致股市大幅回挫。令人驚訝的是，台股重挫之深似為全球第一，顯示儘管韓戰爆發與否，對台灣的利弊得失猶未有定論，但一向謹慎的台灣投資人卻以利空解讀，因此大幅拋售持股以求避險。金融市場固然反映基本面的良窳與籌碼的供需關係，但一個更重要的支撐因素則為「信心」，從台股萬點行情本國投資人鮮少參與，以及在東北亞地緣風險中賣股求生，可見信心不振一直是近年台灣金融市場無法蓬勃發展的癥結。這是稅制不公或經濟發展遲緩成為常態後的普遍現象？值得執政者深切檢討，重振台灣投資人的信心。

其實，仔細評估韓戰風險，未必不利於台灣，相對地可能是一個重要的機會。一九五○年韓戰爆發，美國卻基於圍堵共產勢力蔓延的需要，派出第七艦隊協防台灣，一九五四年更與蔣政權簽訂「中美共同防禦條約」，保住了風雨飄搖中的台灣，免於被中共併吞的危險。如今若再爆發韓戰，台灣顯然並無被捲入戰爭的風險，反而在產業上，由於台灣與南韓的產業發展多所重疊，諸如半導體、面板等，競爭激烈，一旦戰火蔓延，南韓產業必然首當其衝，遭到戰火波及，影響正常的生產作業。這可能會給台灣產業帶來翻轉的契機。因此，就台灣的角度，韓戰未必是黑天鵝，國人不必自己嚇自己。

韓戰對台灣影響不大，倒是美中貿易戰可能會嚴重衝擊台灣。中國不但對美國採取不公平貿易手段，藉著合作技轉、偷竊智財權、設置貿易障礙，導致美國的嚴重入超，對付其他國家，亦是同樣的作法。但當其他國家想要反制，中國卻常以龐大市場與商機逼使對手就範。如今美國採取嚴厲手段意圖翻轉貿易的單邊傾斜，只是，中國經濟實力近年快速成長，恐非昔日三○一條款受害者的日本可以比擬，而中國顯然也擅於利用自身的籌碼進行對抗，因此未來衝擊如何，顯然也不能以過去的經驗予以評估。台灣則因為主要生產基地在中國，製造業高度依賴中國，無法置身事外。以目前的評估而言，若是美中貿易戰開打，首先將衝擊中間財出口，亦即從台灣銷往中國組裝加工，再銷往美國之產品恐會受阻；其次，若中國遭判定侵權，使用相關技術與零組件的台灣產品，也難以進入美國市場；最後，台灣與中國同性質的輸美產品將受到牽連。換言之，美中貿易若發生摩擦，勢必牽動全球經貿秩序，台灣是美中兩方的重要貿易夥伴，必然身受其害。

台灣的經濟是淺碟子市場，容易受到外界影響而大幅波動，政治上同樣是淺碟子型，在地緣政治上既處於多方拉攏的優勢戰略地位，但地理的接近性也成為中國覬覦的目標。尤其，台灣經濟嚴重向中國傾斜，導致好的方面，例如製造業在中國產生的就業與所得提升大都歸於中國，但是，壞的方面，例如美國對中國的貿易制裁，台灣將受到嚴重的牽連。這是我國當前的艱難處境，政府必須務實面對，理性看待，讓台灣在大風浪中站在最穩妥的位置。