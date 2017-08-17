自由廣場》北市藍綠重組 民進黨應自推市長候選人

◎ 胡德榮

最近，民進黨的英系智庫─台灣世代智庫公布了「台北市長施政滿意度與二○一八市長選舉民意調查報告」，最引人注意的是，高達五成七的民進黨支持者同意，認為民進黨在明年的台北市長選舉中應該推出自己的候選人；如果以全體市民來計算，則有四十八．六％的市民支持自推候選人。

這項民調數字在七月的調查中，則分別有高達七十二％和五十九．五％同意民進黨自推候選人。雖然這個月同意的數字稍有下降，但仍有高達五、六成的民進黨支持者、市民同意明年的市長選舉應該有民進黨的市長候選人。

其次，在這份民調中我們也看到了台北市民的政黨認同正在重組。過去，台北市是泛藍的鐵票區，甚至是鐵杆藍的勢力範圍，但我們觀察二○一四和二○一六的市長和總統選舉，泛綠或民進黨都已超過五成選票，分別為五十七．一六％、五十一．九六％，顯示台北市已不是泛藍獨霸的局面，不管是泛綠共推或是民進黨單獨推出，都能在台北市取得過半的選票。

在這份民調還可以看到，民進黨的支持者和國民黨的支持者已平分秋色了，分別是二十三．二％、二十三．三％，兩黨在台北市的實力已不分軒輊。如果再加上小綠和小藍，時代力量的八．七％和親民黨的二．一％、新黨的一．五％，泛綠的實力已勝過泛藍了。

因此，不管是從選票的實際得票率，或從政黨認同的調查數據都明明白白告訴我們，台北市的選民結構已經重組，政治版圖向泛綠偏移中。

一消一長的政黨勢力，也顯現在去年的總統大選，蔡英文甚至在台北市單獨取得五十一．六％的過半優勢，這是民進黨從未有的成果。因此，從政黨重組和二○一四和二○一六年得票率的角度來看，民進黨實在沒有理由不提名自己的候選人一搏。

另外，此次民調也顯示，如果柯文哲在四年內無法解決大巨蛋問題，就有高達四十六．八％的市民不願意支持他連任。選戰還未正式開始，就已有將近一半的選民可能不願意支持他連任，似已宣告就算民進黨禮讓柯文哲，由柯與國民黨候選人對決，只要國民黨攻擊他大巨蛋的問題，他就無法取得過半勝選。

民進黨在禮讓柯文哲之前，一定要深思，不要因民進黨的再次「成全」，柯卻因大巨蛋而被輕易打敗。

（作者任職網路傳播業，台北市民）