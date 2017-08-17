自由廣場》勞動部又要來亂？

◎ 張溫波

勞動部表示，比照去年調漲基本工資及時薪，以照顧勞工權益。一例一休新制引發勞資雙方爭議不休，怨聲四起，共同呼籲該部修法，卻置之不理，反而訂定8月18日召開基本工資審議委員會，必然激起勞資對立，擺明就是來亂的！

在適當時機合理調漲基本工資(月薪及時薪) ，絕大多數企業必定贊成，與勞工共享企業盈餘(紅利)。勞動部這次開會的腹案將基本工資月薪從現行21009元升至22059元，時薪從133元增至140元，二者增幅都是5%。調漲基本工資，必須考慮經濟成長率、勞動生產力、消費者物價指數(CPI)上升率。今年經濟成長率初估2.05%，雖較去年1.48%稍高，但各季(年)成長率呈遞降趨勢，從第一季2.60%降至第四季1.66%，季成長率呈現一增一減的現象。又從今年四月起，景氣指標轉呈黃藍燈，景氣領先指標及同時指標也轉降，顯示今年下半年經濟景氣不容樂觀。

去年全體勞動生產力成長率0.86%，並非想像那麼高。CPI上升1.4%，今年上半年僅為0.67%，反映物價趨穩。另一項重要因素，即新台幣兌換美元匯率，呈現升多於貶，平均匯率較去年升幅相當大，幾乎成為最強勢貨幣之一。新台幣明顯升值，雖然有助於物價穩定與內銷產業盈餘增加，但出口產業首當其衝，營利相對減少，甚至轉盈為虧，尤其中小企業受害最慘，這是有目共睹的局面。

有鑑於此，資方要求勞動部先就窒礙難行的一例一休新制修法解套，讓勞資雙方協商工時、工資調整的空間擴大，排除不必要的困擾，並降低人力成本。勞資為企業生命共同體，和衷共濟，企業營利提高，才會調高薪資給付。

其實提高基本工資，未必增加薪資。長期以來，受僱員工經常薪資遠超過基本工資，去年經常薪資(月薪)39193元，實際薪資48887元，分別較基本工資21009元高出86.56%及1.33倍。調漲基本工資的受益者是產業外勞41萬人，以及支領時薪的弱勢勞工及邊際勞工。有些人士主張，先調高軍公教人員待遇，以誘導民營企業加薪，似為本末倒置的誤導觀念，因為公、私部門缺乏人力移轉的彈性，未必有相互帶動加薪的作用。

各行各業的發展環境互異，盈餘相差懸殊。企業發展領先部門，勞資雙方共享營運績優「紅利」，不須勞動部費心費力。營運不佳的落後部門，即使勞動部有心推動加薪，依然力所不逮。

經濟復甦步伐緩慢且不穩之際，勞動部急著調漲基本工資，顯非適當時機。當前該部即使沒有重要政策議題，也不必提出這一惹議的敏感課題，引發勞資雙方拔河對立，傷害勞資和諧關係。

（作者曾任台大教授，經建會退休）