自由廣場》〈北社評論〉從埃及看台灣

815大停電談國安危機與轉型正義

◎ 潘威佑

八月十五日下午近五點時全台大停電，震驚全國各界！蔡英文總統、行政院長林全都為此道歉；經濟部長李世光也已請辭下台負責。各黨的立院黨團也紛紛提出嚴厲批判。但是這樣的究責夠嗎？能保證類似的事件不會再發生嗎？下次「誤觸按鈕」會不會發生在哪裡？核電廠嗎？

電力供應足夠或吃緊不是本文的重點。在此想要指出的是：失敗的轉型正義，推動者所必須付出的代價，絕非是想像得到的慘痛！

以埃及為例，二○一一年埃及獨裁者穆巴拉克被迫解除長達四十四年的埃及「國家緊急狀態安全法」。二○一二年埃及第一次總統民主直選，由貧農出身的穆爾西當選。他當選後，深知反對他的保皇派勢力依然龐大，所以推出包容性政府的政策，為了討好警察，即使得罪自己的支持者，也不願意對警察部門進行整頓。希望能用表現中立、包容、不想整碗捧去的態度來感動保皇派接納新政府。司法改革也以類似這樣的方式進行。可是，許多「神奇」的事情開始發生，例如原來不會停電的埃及，突然開始經常性大停電，石油燃氣供應突然接續不上，負責治安的警察巡邏簽到也常缺勤。這些原來在獨裁極權時代培養出來的軍警公職人員一一擺爛，三不五時就挖洞給穆爾西政府跳。守舊勢力所投資的媒體全面抹黑新政權，民怨迅速上升。（大家有沒有熟悉的感覺？）

結果，獨裁時期既得利益的勢力全面引爆，大型抗議與示威一波波。最後，他所任命的國防部長塞西發動軍事政變，聲稱依照「人民意願」推翻了穆爾西，軍方只是完成「歷史的責任」，並承諾日後一定會遠離政治。然後在二○一四年的總統選舉中，塞西獲得九十六．九％的選票（民主國家會產生這種投票結果嗎？）當選新一任總統。穆爾西被判處四十年監禁，他的支持者被逮捕判死刑者不勝其數！

請大家想想：台灣的過去歷史和埃及有多少類似？台灣的國家安全比較埃及又是如何？中國的軍機繞行台灣已成慣例，退將爭相「親中」、「友中」，凡此種種，怎能不為台灣轉型正義憂心？怎能不為台灣國家未來憂心？

（作者為台灣北社秘書長）